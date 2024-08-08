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Отбой

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Могут ли в Белгороде сократить сирену и убрать звуковое предупреждение об отбое?
8 августа, 10:23
Рекордно продолжительную ракетную опасность в Белгороде отменили под звук взрыва
12 марта, 15:05
РСЧС сообщает об отбое ракетной опасности в Белгородской области
В Валуйском городском округе отбой ракетной опасности — РСЧС.
7 января, 19:12
2023
В Белгородской области объявили ракетную опасность, но быстро отменили
20 июля 2023, 13:53

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