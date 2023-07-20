Пострадавшие дома и сельхозпредприятие: Белгородскую область вновь обстреляли

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
20 июля ВСУ обстреляли село Смородино в Грайворонском горокруге. Удары пришлись по домам и территории сельхозпредприятия.
Повреждения зафиксировали в трёх частных домах. В них выбило окна, посекло фасады и крыши. От осколков снарядов пострадало одно из помещений сельскохозяйственного предприятия. Помимо этого, повреждены линии газо- и электроснабжения.
Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия работают аварийные службы.
Это не первый обстрел за текущий день. Утром ВСУ обстреляли Вязовое в Краснояружском районе. Повреждено четыре дома, хозпостройка и линия газоснабжения.