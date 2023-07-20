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Пострадавшие дома и сельхозпредприятие: Белгородскую область вновь обстреляли

20 июля 2023, 10:21
Фото: 1MI

Три дома пострадали от обстрела Смородино в Белгородской области

В результате атаки повреждены линии газо- и электроснабжения. На месте работают аварийные бригады, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

20 июля ВСУ обстреляли село Смородино в Грайворонском горокруге. Удары пришлись по домам и территории сельхозпредприятия.

Повреждения зафиксировали в трёх частных домах. В них выбило окна, посекло фасады и крыши. От осколков снарядов пострадало одно из помещений сельскохозяйственного предприятия. Помимо этого, повреждены линии газо- и электроснабжения.

Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия работают аварийные службы.

Это не первый обстрел за текущий день. Утром ВСУ обстреляли Вязовое в Краснояружском районе. Повреждено четыре дома, хозпостройка и линия газоснабжения.

Четыре дома пострадали при обстреле Вязового в Белгородской области
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