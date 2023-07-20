Какая судьба ждёт бывшую первую горбольницу Белгорода?

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
По словам министра, речь идёт об одной из площадок второй горбольницы Белгорода. На неё есть определённые планы, но говорить о них пока рано.
Будет строительство нового корпуса на территории второй горбольницы, большого, девятиэтажного.
Андрей Иконников
Министр добавил, что здание, скорее всего, будет носить медицинский характер и содержать в себе корпуса. Какие — станет известно позже.
Ранее сообщалось, что первую горбольницу в Белгороде капитально отремонтируют в 2023–2024 годах. А во время капремонта поликлиники №4 дневной стационар принимал пациентов именно на территории бывшей горбольницы №1 — в двухэтажном здании бывшего терапевтического корпуса.