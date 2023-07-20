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Какая судьба ждёт бывшую первую горбольницу Белгорода?

20 июля 2023, 07:21
Фото: 1MI

Иконников рассказал о судьбе бывшей первой горбольницы Белгорода

Во время прямого эфира глава белгородского минздрава Андрей Иконников рассказал о возможном будущем первой горбольницы.

По словам министра, речь идёт об одной из площадок второй горбольницы Белгорода. На неё есть определённые планы, но говорить о них пока рано.

Будет строительство нового корпуса на территории второй горбольницы, большого, девятиэтажного.
Андрей Иконников

Министр добавил, что здание, скорее всего, будет носить медицинский характер и содержать в себе корпуса. Какие — станет известно позже.

Ранее сообщалось, что первую горбольницу в Белгороде капитально отремонтируют в 2023–2024 годах. А во время капремонта поликлиники №4 дневной стационар принимал пациентов именно на территории бывшей горбольницы №1 — в двухэтажном здании бывшего терапевтического корпуса.

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#Артем Черненко#Горбольница#Белгород#Медицина#Андрей иконников#Первая горбольница#Новости Белгорода#Капремонт
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