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Очное обучение в школах и лечение пострадавшей на мосту белгородки: итоги дня

19 июля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
С 1 сентября в очном формате заработают 48 школ, экс-глава Белгородского района не смог обжаловать приговор, а пострадавшую на Крымском мосту девочку перевезут на дальнейшее лечение в Москву.

Очное обучение

С начала учебного года в Белгороде в очном формате заработают 48 школ. Учиться в этом году отправятся 40 тысяч детей, в том числе три тысячи первоклассников.

На текущий момент общеобразовательные учреждения готовят к новому учебному году. О ходе подготовки рассказал заместитель руководителя управления образования мэрии Алексей Ковалёв. По его словам, капитальный ремонт завершается в десяти школах. Для них закупили мебель, компьютерное оборудование, а также учебники и наглядные пособия. В общем на это потратили 300 млн рублей.

Главной задачей на этот год стала антитеррористическая защищённость. Необходимо отработать алгоритм действий в разных ситуациях для сохранения жизни и здоровья детей. Организацию учебного процесса обсуждали и с родителями, и с учителями.

Более того, в областном центре с 1 августа полноценно начнут работать детские сады.

Также 1 августа опубликуют список школ Белгородской области, дети в которых будут обучаться в очном режиме. К 15 августа завершатся работы по антитерорристической защищённости школ. Речь об оклейке окон, закладке окон первых этажей мешками с песком, оснащении и дооборудовании подвалов.

1 августа в Белгородской области опубликуют списки школ, которые будут учиться очно
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Приговор Попкову

Экс-глава Белгородского района Анатолий Попков не смог отменить приговор суда за взятку и за незаконное хранение оружия. Кассационный суд отклонил его жалобу, поэтому решение нижестоящей инстанции осталось без изменений.

Бывшего главу районной администрации приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Более того, он получил штраф в размере 60 млн рублей.

Задержали бывшего чиновника в 2019 году. В Генпрокуратуре сообщали, что Попков получил взятки на сумму более 24 млн рублей. Деньги он получал от представителей юридических лиц за разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений в Белгородском районе.

Отметим, что Анатолий Попков руководил Белгородским районом с декабря 2017 года по октябрь 2019 года.

Экс-глава Белгородского района Попков не смог обжаловать приговор за взятку
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Пострадавшая Ангелина

14-летнюю белгородку Ангелину, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, перевезут на лечение в Москву. 19 июля девочку-подростка должны доставить в отделение челюстно-лицевой хирургии. Пока она находится в стабильно тяжёлом состоянии, но дышит самостоятельно. Информацию о переводе пострадавшей в столичную больницу подтвердил и глава белгородского минздрава Андрей Иконников.

ЧП на Крымском мосту произошло ранним утром 17 июля. В результате теракта погибла семейная пара из Новооскольского горокруга. Их дочь Ангелина осталась жива, но пострадала. На следующий день после случившейся трагедии к поддержке девочки-подростка присоединились знаменитости, в частности олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Пострадавшую на Крымском мосту белгородскую девочку перевезут на лечение в Москву
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Пострадавшую на Крымском мосту белгородскую девочку перевезут на лечение в Москву
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