Очное обучение в школах и лечение пострадавшей на мосту белгородки: итоги дня

На текущий момент общеобразовательные учреждения готовят к новому учебному году. О ходе подготовки рассказал заместитель руководителя управления образования мэрии Алексей Ковалёв. По его словам, капитальный ремонт завершается в десяти школах. Для них закупили мебель, компьютерное оборудование, а также учебники и наглядные пособия. В общем на это потратили 300 млн рублей.