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«Загадывать не будем». Открытие ФАПа в Белгороде в очередной раз отложили на месяц

19 июля 2023, 15:47
Фото: Midjourney

Открытие ФАПа на улице Орлова в Белгороде в очередной раз отложили на месяц

Многострадальный фельдшерский пункт (ФАП) на улице Орлова в Белгороде в очередной раз откроется позже, чем планировалось: об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников.

По словам Андрея Иконникова, в настоящий момент министерство уже получило разрешительные документы, проводится стадия эпидзаключения.

Если вопросы не возникнут, то, я думаю, в начале августа откроем. Загадывать не будем: если всё будет нормально, то я дополнительно сообщу. Если дату назову и ошибусь — не совсем правильно будет.
Андрей Иконников

Ранее министр здравоохранения, тем не менее, уже называл предварительную дату открытия ФАПа на улице Орлова — «через три недели, в июне». Но, судя по всему, в очередной раз что-то пошло не так.

Эпопея с ФАПами длится в Белгородской области с конца прошлого года. Здание на улице Орлова относится к проблемным: достроить его не могут с осени. Кто занимается его возведением — неизвестно, но ранее Бел.Ру удалось узнать, что часть ФАПов и ОСВ возводит компания из Башкирии. Подробнее — в нашем аналитическом материале.

Офис семейного врача и ФАП в Белгороде могут открыть в июне
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#Артем Черненко#Фап#Минздрав#Здравоохранение#Белгород#Медицина#Строительство#Белгородская область#Андрей иконников
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