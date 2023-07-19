«Загадывать не будем». Открытие ФАПа в Белгороде в очередной раз отложили на месяц

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
По словам Андрея Иконникова, в настоящий момент министерство уже получило разрешительные документы, проводится стадия эпидзаключения.
Если вопросы не возникнут, то, я думаю, в начале августа откроем. Загадывать не будем: если всё будет нормально, то я дополнительно сообщу. Если дату назову и ошибусь — не совсем правильно будет.
Андрей Иконников
Ранее министр здравоохранения, тем не менее, уже называл предварительную дату открытия ФАПа на улице Орлова — «через три недели, в июне». Но, судя по всему, в очередной раз что-то пошло не так.
Эпопея с ФАПами длится в Белгородской области с конца прошлого года. Здание на улице Орлова относится к проблемным: достроить его не могут с осени. Кто занимается его возведением — неизвестно, но ранее Бел.Ру удалось узнать, что часть ФАПов и ОСВ возводит компания из Башкирии. Подробнее — в нашем аналитическом материале.