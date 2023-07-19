«Загадывать не будем». Открытие ФАПа в Белгороде в очередной раз отложили на месяц

Эпопея с ФАПами длится в Белгородской области с конца прошлого года. Здание на улице Орлова относится к проблемным: достроить его не могут с осени. Кто занимается его возведением — неизвестно, но ранее Бел.Ру удалось узнать, что часть ФАПов и ОСВ возводит компания из Башкирии. Подробнее — в нашем аналитическом материале.