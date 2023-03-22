В минздраве объяснили, как будут работать врачи ремонтируемой в Белгороде поликлиники

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В Белгороде капитально отремонтируют поликлинику №4. Как рассказал глава регионального минздрава Андрей Иконников, работы проведут «в рамках опережающего развития по поручению президента Владимира Путина».
Полностью обновят поликлинику через год, однако принимать белгородцев медучреждение будет и во время ремонта. Оно продолжит работать в штатном режиме по расписанию и электронной записи.
Дневной стационар будет принимать пациентов на территории бывшей горбольницы №1 — в двухэтажном здании бывшего терапевтического корпуса. Отделение профосмотров будет на базе поликлиники №6. Рентгенографию и маммографию белгородцы смогут пройти в поликлиниках №1 и 2. Остальные специалисты останутся на своих местах.