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В минздраве объяснили, как будут работать врачи ремонтируемой в Белгороде поликлиники

22 марта 2023, 08:08
Фото: 1MI

Поликлинику в Белгороде капитально отремонтируют по поручению Путина

В областном центре стартует капремонт поликлиники №4. Завершить работы планируют за год, рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

В Белгороде капитально отремонтируют поликлинику №4. Как рассказал глава регионального минздрава Андрей Иконников, работы проведут «в рамках опережающего развития по поручению президента Владимира Путина».

Полностью обновят поликлинику через год, однако принимать белгородцев медучреждение будет и во время ремонта. Оно продолжит работать в штатном режиме по расписанию и электронной записи.

Дневной стационар будет принимать пациентов на территории бывшей горбольницы №1 — в двухэтажном здании бывшего терапевтического корпуса. Отделение профосмотров будет на базе поликлиники №6. Рентгенографию и маммографию белгородцы смогут пройти в поликлиниках №1 и 2. Остальные специалисты останутся на своих местах.

В Белгороде раньше срока отремонтируют поликлинику № 4
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