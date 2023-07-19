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«Сам заеду». Закрытый в Никольском ФАП смутил белгородского министра здравоохранения

19 июля 2023, 15:43
Фото: 1MI
К главе белгородского минздрава обратились жители Никольского Белгородского района: по их словам, ФАП в селе готов к эксплуатации, но стоит закрытым. Андрей Иконников не понял, как так вышло, и пообещал заехать лично.

По словам местных жителей, расположенный по адресу село Никольское, микрорайон Черёмушки ФАП откроется только в октябре. Сейчас он уже построен, прилегающая территория обустроена, но здание всё равно стоит закрытым. Андрей Иконников, узнав об этом, пожал плечами и удивился ситуации.

Не понимаю, почему закрыт. Себе запишу, заеду специально — посмотрю на этой неделе.
Андрей Иконников

Эпопея с ФАПами длится в Белгородской области с конца прошлого года. Здание в Черёмушках можно отнести к проблемным: достроить его не могли дольше всего. Ранее Бел.Ру удалось узнать, что его возведением занималась компания из Башкирии —ООО ЗМК «Башеврокуб». Подробнее — в нашем аналитическом материале.

Компания получила штраф из-за срыва сроков строительства ФАПа в Белгородской области
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#Медицина#Андрей иконников#Артем Черненко#Никольское#Фап#Белгород#Минздрав#Строительство
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