«Сам заеду». Закрытый в Никольском ФАП смутил белгородского министра здравоохранения

Эпопея с ФАПами длится в Белгородской области с конца прошлого года. Здание в Черёмушках можно отнести к проблемным: достроить его не могли дольше всего. Ранее Бел.Ру удалось узнать, что его возведением занималась компания из Башкирии —ООО ЗМК «Башеврокуб». Подробнее — в нашем аналитическом материале.