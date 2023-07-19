«Сам заеду». Закрытый в Никольском ФАП смутил белгородского министра здравоохранения

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
По словам местных жителей, расположенный по адресу село Никольское, микрорайон Черёмушки ФАП откроется только в октябре. Сейчас он уже построен, прилегающая территория обустроена, но здание всё равно стоит закрытым. Андрей Иконников, узнав об этом, пожал плечами и удивился ситуации.
Не понимаю, почему закрыт. Себе запишу, заеду специально — посмотрю на этой неделе.
Андрей Иконников
Эпопея с ФАПами длится в Белгородской области с конца прошлого года. Здание в Черёмушках можно отнести к проблемным: достроить его не могли дольше всего. Ранее Бел.Ру удалось узнать, что его возведением занималась компания из Башкирии —ООО ЗМК «Башеврокуб». Подробнее — в нашем аналитическом материале.