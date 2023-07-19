Иконников прокомментировал новости об очаге кори в соседней с Белгородской области

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Глава белгородского минздрава Андрей Иконников отметил, что слышал информацию о 70 заболевших корью курянах. По его мнению, переживать по этому поводу белгородцам не стоит.
Понятно, что близлежащий к нам регион. Информация следующая: это не вспышка, это не одномоментное начало заболевания. Это вялотекущий процесс. Первые случаи были ещё в начале мая.
Андрей Иконников
Иконников рассказал, что очаг заболеваемости локализован в отдельной группе. За её пределами заболеваний нет.
Мы контролируем ситуацию, и запас вакцины есть.
Андрей Иконников
Следующая партия вакцины ожидается при этом в сентябре, добавил министр. Ранее не её отсутствие жаловались белгородцы.
Напомним, что ранее в Курске выявили очаг с 70 заболевшими корью. Среди заболевших — 50 детей и 20 взрослых. Из общего количества детей 27 — школьники. Все заболевшие не были привиты по причине отказов.