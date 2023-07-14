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Дождь не покинет Белгородскую область и в выходные

14 июля 2023, 14:00
Фото: 1MI
В Гидрометцентре и МЧС рассказали, какую погоду стоит ожидать 15 и 16 июля. Будет дождливо, но тепло.
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Погода

В регионе 15 июля будет облачно с прояснениями. Ночью и днём возможны кратковременные дожди. Ветер северной четверти 9-14 м/с. Столбики термометров ночью покажут +12…+17 °С, а днём +21…+26 °С.

В Белгороде 15 июля ночью будет облачно и дождливо. Температура воздуха опустится до +16 °С. Днём ожидается переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. Воздух прогреется до +24 °С. Ветер северо-западный 6 м/с.

В воскресенье, 16 июля, в областном центре также возможен небольшой дождь. Ночью температура составит +14 °С, днём +23 °С. Ветер северо-западный 4 м/с.

Днём 14 июля в Белгородской области объявили штормовое предупреждение: синоптики обещали сильный дождь, грозу и град. Часть прогноза действительно сбылась.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Белгороде на фоне ливней и холода в других регионах России.

На Белгородскую область надвигается шторм: ожидаются сильный дождь, гроза, град
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#Таисия Некрасова#Погода#Дожди#Сильные дожди#Белгородская область#Белгород#Прогноз погоды
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