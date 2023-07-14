На Белгородскую область надвигается шторм: ожидаются сильный дождь, гроза, град

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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В Белгородской области объявили штормовое предупреждение. Днём 14 июля и ночью 15 июля в регионе ожидаются сильные дожди с грозами.
Вечером 14 июля и в первой половине ночи 15 июля местами пройдут очень сильные дожди с градом, ветер усилится. Местами ожидаются порывы до 23 м/с.
Белгородцам напомнили о правилах безопасности в такую погоду. Необходимо закрыть окна и двери, выключить электроприборы. На улице стоит держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев и конструкций, которые могут упасть.
Ранее в МЧС предупредили белгородцев о грозах, граде и сильном ветре. Однако, согласно прогнозу, днём 14 июля потеплеет до +26 ˚С. Скорость ветра составит 8-13 м/с, местами порывы — до 20 м/с. В Белгороде обещают до +24 ˚С.