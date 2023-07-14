Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Изображение материала

На Белгородскую область надвигается шторм: ожидаются сильный дождь, гроза, град

14 июля 2023, 07:48
Фото: 1MI

Штормовое предупреждение объявили в Белгородской области

Днём 14 июля и ночью 15 июля в регионе пройдут сильные дожди с грозами, возможен град. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В Белгородской области объявили штормовое предупреждение. Днём 14 июля и ночью 15 июля в регионе ожидаются сильные дожди с грозами.

Вечером 14 июля и в первой половине ночи 15 июля местами пройдут очень сильные дожди с градом, ветер усилится. Местами ожидаются порывы до 23 м/с.

Белгородцам напомнили о правилах безопасности в такую погоду. Необходимо закрыть окна и двери, выключить электроприборы. На улице стоит держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев и конструкций, которые могут упасть.

Ранее в МЧС предупредили белгородцев о грозах, граде и сильном ветре. Однако, согласно прогнозу, днём 14 июля потеплеет до +26 ˚С. Скорость ветра составит 8-13 м/с, местами порывы — до 20 м/с. В Белгороде обещают до +24 ˚С.

МЧС предупреждает белгородцев о суровой погоде в пятницу
Узнать подробнее
Читайте также:
Штормовое предупреждение объявило МЧС в Белгородской областиМЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Белгородской областиГроза и град ожидают белгородцев в выходные
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Штормовое предупреждение#Дожди#Грозы#Град#МЧС#Ветер#Шторм#Общество
Подпишитесь
Стали известны новые подробности истории со взрывом автомобиля в Белгороде
Сегодня, 09:30
Взрыв в автомобиле в Белгороде: пострадали мужчина, женщина и ребёнок
Сегодня, 08:29
Спор по «Алексеевке Химмаш»: бывший владелец отвечает конкурсному управляющему
Сегодня, 07:15
Когда прекратятся дожди? Синоптики рассказали о погоде в Белгороде
Сегодня, 08:51
При взрыве машины в Белгороде пострадал трёхлетний ребёнок
Сегодня, 09:25
Два дома повреждены после очередных обстрелов Белгородской области
Сегодня, 08:50