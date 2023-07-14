Когда прекратятся дожди? Синоптики рассказали о погоде в Белгороде

Стоит отметить, что на текущей неделе погода в регионах России бьёт рекорды. Так, в Москве синоптики прогнозировали похолодание до +16 градусов. В «Фобосе» «РИА Новости» сообщили, что среда, 12 июля, станет самым холодным днём за 75 лет. В Екатеринбурге впервые столбики термометров поднялись до +40 градусов. До этого рекорд был зарегистрирован 16 июля 2020 года, когда воздух прогрелся до +39 градусов.