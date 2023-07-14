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Когда прекратятся дожди? Синоптики рассказали о погоде в Белгороде

14 июля 2023, 08:51
Фото: 1MI

Белгородские синоптики рассказали о погоде в июле

Погода в России в июле бьёт температурные рекорды — в Москве холодно, а на юге России наводнения. Бел.Ру узнало в региональном Гидрометцентре, какая погода будет в Белгороде на фоне ливней и холода в других регионах России.

Погода в июле и температурные рекорды

Согласно данным синоптиков, в ближайшие 3-4 дня в Белгороде погода будет обуславливаться областью пониженного давления. Сохранится неустойчивый характер погоды.

14-16 июля будут условия для формирования ливней и гроз. При грозах ожидается кратковременное усиление ветра до 10-15 м/с. Температура воздуха ночью будет варьировать от +15 до +17 градусов, днём — от +23 до +25 градусов.

До конца месяца в Белгороде ожидаются кратковременные дожди. К концу июля температура воздуха поднимется до +27…+29 градусов, следует из данных сайта «Гисметео».

Стоит отметить, что на текущей неделе погода в регионах России бьёт рекорды. Так, в Москве синоптики прогнозировали похолодание до +16 градусов. В «Фобосе» «РИА Новости» сообщили, что среда, 12 июля, станет самым холодным днём за 75 лет. В Екатеринбурге впервые столбики термометров поднялись до +40 градусов. До этого рекорд был зарегистрирован 16 июля 2020 года, когда воздух прогрелся до +39 градусов.

Неспокойно было и на юге России. Сильный ливень прошёл в Сочи 9 июля, в этот же день в Адлере выпало не менее 100 мм осадков. В Туапсинском районе наблюдалась серия смерчей над морем.

Напомним, что в прошлом году в июле сильный ливень в Белгороде потушил Вечный огонь. В это время ветер свалил флаги и обрушил ветки деревьев на припаркованные автомобили. Непогода накрыла областной центр 20 июля.

Самый холодный и жаркий июль

Синоптики также рассказали Бел.Ру, что самый жаркий июль в Белгороде был в 2010 году. Среднемесячная температура тогда составляла +25 градусов.

Самый холодный месяц был в 1976 году, тогда температура воздуха в среднем поднималась до +16 градусов.

Отметим, что наблюдения велись с 1956 по 2022 год.

Ранее мы писали о том, что самая минимальная температура воздуха летом была зафиксирована в городе в 1966 году, когда столбики термометров опустились до +1 градуса.

Максимально жарко в Белгороде было в августе 2010 года — столбики термометров показывали +39 градусов.

Засуха и ливни в Белгороде

Самое дождливое лето в городе наблюдалось в 2003 году. В этот год в городе за летний период выпало 304,5 мм осадков (195,2% от нормы). Самым дождливым днём за время наблюдений синоптиков считается 16 июля 2003 года, тогда в городе выпало 55,4 мм осадков за сутки.

Засушливое лето было в 1961 году — за три месяца в городе выпало 44,3 мм осадков (28,4% от нормы).

Когда было самое холодное и жаркое лето в Белгороде
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