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Дожди и жара до +30 ˚С ожидаются в Белгородской области

3 июля 2023, 13:33
Фото: 1MI
4 июля, во вторник, на территории региона будет переменная облачность. Ночью без осадков, днём кратковременные дожди. Прогноз погоды опубликовало областное ГУ МЧС.
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Погода

Во вторник, 4 июля, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днём кратковременные дожди. В ночное время +13…+18 ˚С, днём потеплеет до +25…+30 ˚С.

В Белгороде ночью пройдёт небольшой дождь, температура опустится до +17 ˚С. Днём без осадков. Воздух прогреется до +27 ˚С.

В среду, 5 июля, в областном центре ночью +17 ˚С. Без осадков. Днём потеплеет до +29 ˚С.

В четверг, 6 июля, синоптики обещают +18 ˚С ночью и до +31 ˚С днём, пройдёт небольшой дождь. Завершится рабочая неделя также тёплой погодой и небольшим дождём.

Синоптики предупредили белгородцев о резком ухудшении погоды
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Тепло#Дожди#Осадки
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