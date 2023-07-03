Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Во вторник, 4 июля, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днём кратковременные дожди. В ночное время +13…+18 ˚С, днём потеплеет до +25…+30 ˚С.
В Белгороде ночью пройдёт небольшой дождь, температура опустится до +17 ˚С. Днём без осадков. Воздух прогреется до +27 ˚С.
В среду, 5 июля, в областном центре ночью +17 ˚С. Без осадков. Днём потеплеет до +29 ˚С.
В четверг, 6 июля, синоптики обещают +18 ˚С ночью и до +31 ˚С днём, пройдёт небольшой дождь. Завершится рабочая неделя также тёплой погодой и небольшим дождём.