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Белгород вновь ушёл под воду после сильного дождя: фото и видео очевидцев

14 июля 2023, 13:33
Фото: Telegram-канал «Блэтгород»
Белгород ушёл под воду после очередного дождя

В Белгороде подтопило улицы после сильного дождя

Городские улицы заполнились водой. В городе дежурит БГБ для откачки воды. Фотографии уже опубликовали в Сети.

Белгород затопило после сильного дождя. Улицы заполнились водой. Ливнёвки справлялись не везде. Кадрами белгородцы поделились в Сети.

Белгород ушёл под воду после очередного дождяБелгород ушёл под воду после очередного дождя
Белгород ушёл под воду после очередного дождяБелгород ушёл под воду после очередного дождя
Белгород ушёл под воду после очередного дождяБелгород ушёл под воду после очередного дождя
Белгород ушёл под воду после очередного дождя
Фото: Telegram-канал «Блэтгород»

Сильно затопило район железнодорожного вокзала. Местные Telegram-каналы опубликовали видео.

Сильный дождь в Белгороде 14 июля
Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»

В Белгорблагоустройстве решили действовать на опережение и заранее прокомментировали ситуацию. В БГБ напомнили, что ливневые коммуникации не выполняют функцию мгновенного спуска воды. При обильных осадках вода будет уходить с дорог постепенно — в течении 15-30 минут с момента окончания дождя. Однако воду готовы откачивать:

«На случай затопления участков города, где обустройство ливневых коммуникаций не предусмотрено или они неисправны, у нас дежурят бригады с машинами для откачки воды», — добавили в управлении.

Согласно прогнозу МЧС, сильный дождь ожидается в том числе в ночь с 14 на 15 июля. Ранее ведомство объявило штормовое предупреждение.

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