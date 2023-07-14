Белгород вновь ушёл под воду после сильного дождя: фото и видео очевидцев

В Белгорблагоустройстве решили действовать на опережение и заранее прокомментировали ситуацию. В БГБ напомнили, что ливневые коммуникации не выполняют функцию мгновенного спуска воды. При обильных осадках вода будет уходить с дорог постепенно — в течении 15-30 минут с момента окончания дождя. Однако воду готовы откачивать: