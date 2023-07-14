Белгород вновь ушёл под воду после сильного дождя: фото и видео очевидцев

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Белгород затопило после сильного дождя. Улицы заполнились водой. Ливнёвки справлялись не везде. Кадрами белгородцы поделились в Сети.
Сильно затопило район железнодорожного вокзала. Местные Telegram-каналы опубликовали видео.
В Белгорблагоустройстве решили действовать на опережение и заранее прокомментировали ситуацию. В БГБ напомнили, что ливневые коммуникации не выполняют функцию мгновенного спуска воды. При обильных осадках вода будет уходить с дорог постепенно — в течении 15-30 минут с момента окончания дождя. Однако воду готовы откачивать:
«На случай затопления участков города, где обустройство ливневых коммуникаций не предусмотрено или они неисправны, у нас дежурят бригады с машинами для откачки воды», — добавили в управлении.
Согласно прогнозу МЧС, сильный дождь ожидается в том числе в ночь с 14 на 15 июля. Ранее ведомство объявило штормовое предупреждение.