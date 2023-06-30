Как долго в Белгороде продержатся дожди?

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
1 июля в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Местами их будут сопровождать грозы.
Ветер западной четверти ночью будет дуть со скоростью 4-9 м/с, днём 9-14 м/с. Температура воздуха в тёмное время суток составит +10…+15 °С. При этом днём потеплеет до +22…+27 °С.
Гидрометцентр в то же время обещает Белгороду долгожданную сухую погоду. Ночью ожидается +14 °С. Днём в городе температура поднимется до +25 °С. Небольшой дождь может пройти в воскресенье, 2 июля, при +27 °С. Следующая неделя в Белгороде тоже начнётся с дождей.