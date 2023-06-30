Как долго в Белгороде продержатся дожди?

Гидрометцентр в то же время обещает Белгороду долгожданную сухую погоду. Ночью ожидается +14 °С. Днём в городе температура поднимется до +25 °С. Небольшой дождь может пройти в воскресенье, 2 июля, при +27 °С. Следующая неделя в Белгороде тоже начнётся с дождей.