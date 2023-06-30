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Published Сегодня, 11:34

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Как долго в Белгороде продержатся дожди?

30 июня 2023, 11:34
Фото: 1MI

Июль в Белгородской области начнётся с дождей с грозами

В первый день июля белгородцев ожидает тёплая, но дождливая погода. Местами возможны грозы. Подробности сообщает региональное МЧС.
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Погода

1 июля в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Местами их будут сопровождать грозы.

Ветер западной четверти ночью будет дуть со скоростью 4-9 м/с, днём 9-14 м/с. Температура воздуха в тёмное время суток составит +10…+15 °С. При этом днём потеплеет до +22…+27 °С.

Гидрометцентр в то же время обещает Белгороду долгожданную сухую погоду. Ночью ожидается +14 °С. Днём в городе температура поднимется до +25 °С. Небольшой дождь может пройти в воскресенье, 2 июля, при +27 °С. Следующая неделя в Белгороде тоже начнётся с дождей.

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#Инна Рогова#Погода#Прогноз погоды#Дожди#Гроза#Гидрометцентр#МЧС#Белгородская область#Белгород
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