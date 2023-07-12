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ВСУ за полдня обстреляли три белгородских села. Некоторые были под огнём дважды

12 июля 2023, 13:27
Фото: Яндекс.Карты

За полдня под обстрелом ВСУ оказались три населённых пункта Белгородской области

Сообщения от РСЧС об обстрелах приходили с 10:13. Украинские военные били по Грайворонскому округу и Краснояружскому району.
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Обстрел

12 июля под огнём ВСУ оказались сразу три села в Белгородской области. Сообщения с просьбой спуститься в укрытие жители села Сподарюшино получили в 10:13, а затем — в 15:14. Информации о каких-либо разрушениях или пострадавших не было.

В 10:51 РСЧС сообщили об опасности обстрела жителям села Мокрая Орловка. Этот же населённый пункт оказался под ударом противника в 15:13.

Позже, в 15:38, тревожные СМС-сообщения получили жители Графовки.

Вчера, 11 июля, со стороны Украины по белгородской земле прилетело 44 мины. Обстрелам подверглись десять населённых пунктов.

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#Татьяна Алексютина#Приграничье#Обстрел ВСУ#Спецоперация#Обстрел#Белгородская область
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