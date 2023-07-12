ВСУ за полдня обстреляли три белгородских села. Некоторые были под огнём дважды

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
12 июля под огнём ВСУ оказались сразу три села в Белгородской области. Сообщения с просьбой спуститься в укрытие жители села Сподарюшино получили в 10:13, а затем — в 15:14. Информации о каких-либо разрушениях или пострадавших не было.
В 10:51 РСЧС сообщили об опасности обстрела жителям села Мокрая Орловка. Этот же населённый пункт оказался под ударом противника в 15:13.
Позже, в 15:38, тревожные СМС-сообщения получили жители Графовки.
Вчера, 11 июля, со стороны Украины по белгородской земле прилетело 44 мины. Обстрелам подверглись десять населённых пунктов.