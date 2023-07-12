ВСУ выпустили из миномётов 44 снаряда по Белгородской области

В Белгородском районе под ударом оказались четыре села. По Наумовке выпустили 21 артиллерийский снаряд. Повреждена линия электропередачи. Обошлось без пострадавших. По Красному Хутору и Щетиновке били из гранатомётов — 29 и три прилёта соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пять прилётов зафиксировали в Журавлёвке. Била артиллерия, но обошлось без последствий.

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В Борисовском районе мины прилетели по окраине села Богун-Городок (12 прилётов). В Грайворонском горокруге по окраине села Козинка украинские боевики выпустили 11 миномётных снарядов. Под огонь ВСУ в Краснояружском районе попала окраина села Староселье — три артиллерийских снаряда. Во всех этих муниципалитетах обошлось без пострадавших и разрушений.

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В Шебекинском городском округе из миномёта обстреляли хутор Марьино, сёла Муром и Середа — 8, 5 и 8 прилётов соответственно. Также никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.