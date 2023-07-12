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ВСУ выпустили из миномётов 44 снаряда по Белгородской области

12 июля 2023, 06:37
Фото: Midjourney

ВСУ обстреляли Белгородскую область из гранатомётов и миномётов

Губернатор сообщил, какие сёла региона оказались под огнём украинских военных 11 июля. Десять населённых пунктов подверглись обстрелам, обошлось без пострадавших.
Сюжет
СВО

11 июля украинские военные били по белгородским населённым пунктам не менее 107 раз. Удары наносились из гранатомётов, миномётов, артиллерии.

В Белгородском районе под ударом оказались четыре села. По Наумовке выпустили 21 артиллерийский снаряд. Повреждена линия электропередачи. Обошлось без пострадавших. По Красному Хутору и Щетиновке били из гранатомётов — 29 и три прилёта соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пять прилётов зафиксировали в Журавлёвке. Била артиллерия, но обошлось без последствий.

В Борисовском районе мины прилетели по окраине села Богун-Городок (12 прилётов). В Грайворонском горокруге по окраине села Козинка украинские боевики выпустили 11 миномётных снарядов. Под огонь ВСУ в Краснояружском районе попала окраина села Староселье — три артиллерийских снаряда. Во всех этих муниципалитетах обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском городском округе из миномёта обстреляли хутор Марьино, сёла Муром и Середа — 8, 5 и 8 прилётов соответственно. Также никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

Ежедневно со стороны Украины по белгородским населённым пунктам летят снаряды. Так, 10 июля под огнём оказались пять районов области, а 9 июля — четыре. 6 июля в Белгороде объявили ракетную опасность. Во время работы ПВО разрушения получили 12 домов.

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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Спецоперация#Происшествия#СВО#Обстрел#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Татьяна Алексютина
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