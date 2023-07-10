Шебекинцев удивили строители, делающие «сразу всё, но как-то не до конца»

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В шебекинских Telegram-каналах рассказали о «чудесах» восстановления домов. На опубликованных видео можно заметить «свалку» около строений. А ещё строители работают экстренно, выполняя все работы практически одновременно, утверждают местные жители.
Дома в одно время и утепляют, и штукатурят. При этом раскрыта крыша, а повреждённый участок стены не заложен. Некоторые окна тоже до сих пор не восстановили.
Авторы канала обратились к специалисту. Он объяснил, что так делать нельзя. По его словам, быстрее и эффективнее делать всё по порядку. Так и меньше квартир затопит, и сроки будут выполнены.
Шебекинцы предположили, что, возможно, дело в отчётностях по квадратуре перед центром — их нужно сдавать вовремя. Поэтому подрядчикам и приходится делать всё и сразу.