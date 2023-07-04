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Гладков раскритиковал главу Белгородского района Перцева за восстановление Шебекино

4 июля 2023, 11:35
Фото: 1MI
Губернатор не удовлетворён результатами проведённых работ на участке, закреплённом за главой района. Об этом Гладков рассказал на своей странице в соцсети.

Губернатор Вячеслав Гладков остался недоволен работой главы Белгородского района Владимира Перцева. Речь идёт о темпах работ по восстановлению Шебекино.

Глава региона проверил закрепленные участки двух глав. Гладков планировал узнать, почему работы ведутся так медленно. Губернатор отметил организацию работ на участке, закреплённом за мэром Белгорода Валентином Демидовым. Это касается объёмов выполненных работ, количества людей, степени владения ситуацией на объектах. Однако Перцева глава региона раскритиковал.

«В худшую сторону пока вынужден отметить главу Белгородского района Владимира Николаевича Перцева. Надеюсь, что он изменит своё отношение к происходящему уже сегодня», — пояснил Гладков.

Губернатор пообещал проверить завтра, как изменилась ситуация.

Видео: страница Вячеслава Гладкова ВК
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#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Владимир перцев#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Белгородский район#Восстановление домов#Город#Губернатор#Критика#Видео
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