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На восстановление зданий в Шебекинском округе потребуется порядка 20 млрд рублей

4 июля 2023, 18:24
Фото: 1MI
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на заседании генсовета «Единой России» сколько денег понадобится для восстановления жилья, предприятий и социальных учреждений.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил заседание генсовета «Единой России» и рассказал о той сумме, которая потребуется для восстановления жилья, предприятий и учреждений социальной сферы в Шебекинском городском округе.

Журналисты «РИА Новости» процитировали слова главы региона.

Мы приступили к восстановлению… У нас сейчас, мы понимаем, пять многоквартирных домов полностью разрушены, 81 дом частный, более 1200 домов и квартир требуют ремонта. Общий объем, мы сейчас посчитали, предварительно — пять миллиардов на восстановление жилья, десять миллиардов — на восстановление предприятий, более пяти миллиардов на восстановление учреждений социальной сферы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что тем жителям округа, чьи дома и квартиры не пострадали при обстрелах, уже предлагают вернуться обратно.

Жителям Шебекино предлагают вернуться в свои дома и квартиры
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#Александра Склярова#Приграничье#Восстановление#Восстановление домов#Спецоперация#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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