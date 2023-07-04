На восстановление зданий в Шебекинском округе потребуется порядка 20 млрд рублей

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил заседание генсовета «Единой России» и рассказал о той сумме, которая потребуется для восстановления жилья, предприятий и учреждений социальной сферы в Шебекинском городском округе.
Журналисты «РИА Новости» процитировали слова главы региона.
Мы приступили к восстановлению… У нас сейчас, мы понимаем, пять многоквартирных домов полностью разрушены, 81 дом частный, более 1200 домов и квартир требуют ремонта. Общий объем, мы сейчас посчитали, предварительно — пять миллиардов на восстановление жилья, десять миллиардов — на восстановление предприятий, более пяти миллиардов на восстановление учреждений социальной сферы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что тем жителям округа, чьи дома и квартиры не пострадали при обстрелах, уже предлагают вернуться обратно.