В Белгородской области продолжают восстановление повреждённых домов

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Так, в Белгороде за прошедшую неделю восстановлено одно нежилое помещение, осталось восстановить ещё 15 нежилых зданий, девять из них восстановят до конца этой недели.
В Белгородском районе за прошедшую неделю повреждено одно домовладение. На данный момент ремонтные работы проводятся в девяти зданиях. До конца недели планируют завершить работу в шести помещениях.
В Грайворонском горокруге восстановили одно домовладение. Всего отремонтировали 465 помещения, добавилось 23 здания.
Губернатор поручил в первую очередь восстанавливать жилые помещения. В Козинке в течение недели необходимо завершить разбор завалов и начать восстановление жилья.
В Валуйском горокруге за неделю завершили 12 объектов. По двум домовладениям проводится экспертиза. Работу проводят семь строительных бригад, они завершат восстановление объектов в течение недели.
В Краснояружском районе за неделю повреждений не выявлено, все ранее повреждённые объекты восстановлены в полном объёме.