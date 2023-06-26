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В Белгородской области продолжают восстановление повреждённых домов

26 июня 2023, 08:39
Фото: 1MI
О проведении ремонтных работ отчитались главы муниципальных образований Белгородской области на еженедельном совещании правительства региона.

Так, в Белгороде за прошедшую неделю восстановлено одно нежилое помещение, осталось восстановить ещё 15 нежилых зданий, девять из них восстановят до конца этой недели.

В Белгородском районе за прошедшую неделю повреждено одно домовладение. На данный момент ремонтные работы проводятся в девяти зданиях. До конца недели планируют завершить работу в шести помещениях.

В Грайворонском горокруге восстановили одно домовладение. Всего отремонтировали 465 помещения, добавилось 23 здания.

Губернатор поручил в первую очередь восстанавливать жилые помещения. В Козинке в течение недели необходимо завершить разбор завалов и начать восстановление жилья.

Фото: Скриншот с еженедельного совещания правительства региона.

В Валуйском горокруге за неделю завершили 12 объектов. По двум домовладениям проводится экспертиза. Работу проводят семь строительных бригад, они завершат восстановление объектов в течение недели.

В Краснояружском районе за неделю повреждений не выявлено, все ранее повреждённые объекты восстановлены в полном объёме.

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