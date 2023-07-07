SHOT: Белгородский район обстреляли из новой гаубицы снарядами Excalibur

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
ВСУ накануне атаковали Белгородский район из гаубицы «Богдана» американскими снарядами Excalibur, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.
Вечером 6 июля по населённому пункту выпустили не менее пяти снарядов. Обошлось без пострадавших. Стреляли, предположительно, со стороны Волчанска в Харьковской области.
В канале добавили, что М982 Excalibur — 155-мм высокоточный управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности, который производят в США. Запускаются такие снаряды из ствольной артиллерии.
Накануне в результате работы ПВО в Белгородском районе пострадало 11 домов, в основном частные. Помимо этого, повреждения получили четыре машины.