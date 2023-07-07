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SHOT: Белгородский район обстреляли из новой гаубицы снарядами Excalibur

7 июля 2023, 09:36
Фото: 1MI
фото тематическое
По данным источника, речь идёт о гаубице «Богдана» и американских реактивных снарядах Excalibur увеличенной дальности. Обстрел произошёл накануне вечером. Есть разрушения.
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Обстрел

ВСУ накануне атаковали Белгородский район из гаубицы «Богдана» американскими снарядами Excalibur, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.

Вечером 6 июля по населённому пункту выпустили не менее пяти снарядов. Обошлось без пострадавших. Стреляли, предположительно, со стороны Волчанска в Харьковской области.

В канале добавили, что М982 Excalibur — 155-мм высокоточный управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности, который производят в США. Запускаются такие снаряды из ствольной артиллерии.

Накануне в результате работы ПВО в Белгородском районе пострадало 11 домов, в основном частные. Помимо этого, повреждения получили четыре машины.

11 домов пострадало под Белгородом в результате работы ПВО
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Гаубица#Снаряд#Excalibur#Спецоперация#СВО
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