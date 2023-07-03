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В Белгородской области запустят производство беспилотников

3 июля 2023, 20:41
Фото: 1MI
Белгородская область начнёт производить собственные беспилотники. Предприятие планируют открыть в регионе к 2030 году, это потребует около 40 млрд рублей вложений, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное минэкономразвития.
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СВО

Где появится промышленный объект, пока не сообщается. Но уже известно, что работать на нём будут 285 человек. Реализует проект ООО «Транспорт будущего». 2,6 млрд рублей от общей суммы инвестиций организация уже освоила.

По данным портала Go31, ООО «Транспорт будущего» зарегистрировано в посёлке Белая Вежа Красногвардейского района. Руководит компанией Юрий Козаренко, он же возглавляет ещё четыре организации: «Бирюч», «ЦКТ Бирюч», «Инэсис» и «Эра Аэро», все они занимаются научными разработками.

В 2022 году убыток «Транспорта будущего» составил 139 млн рублей.

Напомним, за прошедшую неделю Белгородскую область минимум два раза атаковали беспилотники самолётного типа. 2 июля один такой аппарат сбили в Белгородском районе, а 29 июня дрон обнаружили рядом с посёлком Маслова Пристань Шебекинского округа. Его тоже сбили, пострадавших и повреждений удалось избежать.

Беспилотник самолётного типа сбили над Белгородским районом
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