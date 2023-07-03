Глава Белгородского района рассказал, как атакуют сёла

В основном, по словам чиновника, сбрасываются снаряды с квадрокоптеров. Больше всего в эти дни досталось Щетиновке — здесь насчитали 48 прилётов. В Нехотеевке их было 12, в Журавлёвке восемь, были и в Красном Хуторе.