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Глава Белгородского района рассказал, как атакуют сёла

3 июля 2023, 15:49
Фото: 1MI
Во время прямого эфир Владимир Перцев отметил, что основной удар наносится при помощи квадрокоптеров. В муниципалитете в выходные было неспокойно.
Сюжет
СВО

В белгородском приграничье выходные дни были достаточно громкими. Глава Белгородкого района Владимир Перцев назвал эти дни относительно неспокойными, но для сёл, в которых уже ввели режим ЧС. Так, с 1 до обеда 3 июля со стороны Украины в муниципалитет прилетели 85 боеприпасов.

В основном, по словам чиновника, сбрасываются снаряды с квадрокоптеров. Больше всего в эти дни досталось Щетиновке — здесь насчитали 48 прилётов. В Нехотеевке их было 12, в Журавлёвке восемь, были и в Красном Хуторе.

Это те территории, где у нас введён режим ЧС и продолжаются обстрелы.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Ранее сообщалось, что ВСУ массово атаковали пропускные пункты «Нехотеевка» и Шебекино».

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#Артем Черненко#Приграничье#Обстрел ВСУ#Квадрокоптер#Белгородский район#Владимир перцев#Происшествия#СВО
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