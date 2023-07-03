Глава Белгородского района рассказал, как атакуют сёла

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В белгородском приграничье выходные дни были достаточно громкими. Глава Белгородкого района Владимир Перцев назвал эти дни относительно неспокойными, но для сёл, в которых уже ввели режим ЧС. Так, с 1 до обеда 3 июля со стороны Украины в муниципалитет прилетели 85 боеприпасов.
В основном, по словам чиновника, сбрасываются снаряды с квадрокоптеров. Больше всего в эти дни досталось Щетиновке — здесь насчитали 48 прилётов. В Нехотеевке их было 12, в Журавлёвке восемь, были и в Красном Хуторе.
Это те территории, где у нас введён режим ЧС и продолжаются обстрелы.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Ранее сообщалось, что ВСУ массово атаковали пропускные пункты «Нехотеевка» и Шебекино».