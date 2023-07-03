При повторном обстреле Кукуевки в Белгородской области пострадало два дома

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
В результате повторного обстрела Кукуевки в Валуйском горокруге 3 июля пострадали два частных дома и линия электропередачи. На месте находятся оперативные службы, подомовой обход продолжается, заявил глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов.
По предварительным данным, погибших и пострадавших среди мирных жителей нет. Всего в населённом пункте зафиксировали девять прилётов.
О первом обстреле стало известно днём 3 июля. Сообщалось, что от осколков снарядов повреждения получили два дома и машина.
Помимо этого, сегодня в Валуйском горокруге сработала система ПВО. Над селом Борки сбили беспилотник.