Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Изображение материала

При повторном обстреле Кукуевки в Белгородской области пострадало два дома

3 июля 2023, 14:59
Фото: 1MI
В населённом пункте зафиксировали девять прилётов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей, сообщил глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов.
Сюжет
Обстрел

В результате повторного обстрела Кукуевки в Валуйском горокруге 3 июля пострадали два частных дома и линия электропередачи. На месте находятся оперативные службы, подомовой обход продолжается, заявил глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов.

По предварительным данным, погибших и пострадавших среди мирных жителей нет. Всего в населённом пункте зафиксировали девять прилётов.

О первом обстреле стало известно днём 3 июля. Сообщалось, что от осколков снарядов повреждения получили два дома и машина.

Помимо этого, сегодня в Валуйском горокруге сработала система ПВО. Над селом Борки сбили беспилотник.

ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Школа пострадала во время обстрела Курской областиПочти 4 тыс. домов пострадали от украинских обстрелов в Шебекинском горокругеДва дома и машина пострадали в Белгородской области из-за нового обстрела
#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Дома#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Кукуевка#Алексей дыбов#Инна Рогова
Подпишитесь
Павлова, Сергачёв и Бондаренко досрочно уйдут из белгородской облдумы
Сегодня, 15:46
Как выглядит место трагедии на улице Маяковского в Белгороде: видео
Сегодня, 13:42
Что происходит с АО «Алексеевка Химмаш»? Конкурсный управляющий отвечает на претензии
Сегодня, 14:25
Трагедия на улице Маяковского в Белгороде год назад: как это было
Сегодня, 11:27
В число городов — героев СВО предложили включить Шебекино
Сегодня, 14:30