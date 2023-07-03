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Обстрелы, назначения и воспоминания о трагедии 3 июля в Белгороде: итоги дня

3 июля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Несколько домов и машина пострадали во время обстрела, также над областью сбили беспилотник. Помимо этого, стало известно о двух новых назначениях в регионе, а белгородцы тем временем вспоминают трагедию, произошедшую 3 июля 2022 года.

Обстрелы и беспилотник

Два дома и машина пострадали во время первого обстрела Кукуевки в Валуйском горокруге. Осколками снарядов выбило окна, посекло заборы и фасады. В результате второго обстрела повреждения получили ещё два дома, а также ЛЭП.

Кроме того, 3 июля над селом Борки в Валуйском горокруге сбили беспилотник — сработала система ПВО. О последствиях на земле не сообщалось.

Два дома и машина пострадали в Белгородской области из-за нового обстрела
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Новые назначения

В белгородской корпорации «Развитие» вновь сменился гендиректор. Теперь организацией руководит Александр Криворучка, ранее работавший в банковской сфере. Главой корпорации он стал 30 июня.

Тем временем в Дирекции фестивалей Белгорода сменили временно исполняющего обязанности директора. Ранее Дмитрий Ткаченко исполнял обязанности руководителя. Пост он покинул спустя месяц. На его место пришёл Андрей Митичкин.

В белгородской корпорации «Развитие» вновь сменился гендиректор
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Трагедия 3 июля

В Белгороде вспоминают трагедию 3 июля 2022 года. Белгородцы несут цветы к установленному на месте трагедии мемориалу на улице Маяковского. Год назад на этом месте из-за осколка сбитой «Точки-У» погибли пять человек. Погибшие были уроженцами Украины.

На месте случившегося планируют возвести детский сад.

Белгородцы несут цветы к мемориалу в память о погибших при ракетном ударе
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