Обстрелы, назначения и воспоминания о трагедии 3 июля в Белгороде: итоги дня

Несколько домов и машина пострадали во время обстрела, также над областью сбили беспилотник. Помимо этого, стало известно о двух новых назначениях в регионе, а белгородцы тем временем вспоминают трагедию, произошедшую 3 июля 2022 года.

Обстрелы и беспилотник Новые назначения Трагедия 3 июля