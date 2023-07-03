Обстрелы, назначения и воспоминания о трагедии 3 июля в Белгороде: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Два дома и машина пострадали во время первого обстрела Кукуевки в Валуйском горокруге. Осколками снарядов выбило окна, посекло заборы и фасады. В результате второго обстрела повреждения получили ещё два дома, а также ЛЭП.
Кроме того, 3 июля над селом Борки в Валуйском горокруге сбили беспилотник — сработала система ПВО. О последствиях на земле не сообщалось.
В белгородской корпорации «Развитие» вновь сменился гендиректор. Теперь организацией руководит Александр Криворучка, ранее работавший в банковской сфере. Главой корпорации он стал 30 июня.
Тем временем в Дирекции фестивалей Белгорода сменили временно исполняющего обязанности директора. Ранее Дмитрий Ткаченко исполнял обязанности руководителя. Пост он покинул спустя месяц. На его место пришёл Андрей Митичкин.
В Белгороде вспоминают трагедию 3 июля 2022 года. Белгородцы несут цветы к установленному на месте трагедии мемориалу на улице Маяковского. Год назад на этом месте из-за осколка сбитой «Точки-У» погибли пять человек. Погибшие были уроженцами Украины.
На месте случившегося планируют возвести детский сад.