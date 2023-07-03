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Два дома загорелись в результате обстрела Брянской области

3 июля 2023, 12:06
Фото: 1MI
Под артиллерийский обстрел попал посёлок Белая Берёзка. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщает губернатор Александр Богомаз.
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Обстрел

3 июля ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка в Трубчевском районе. Загорелось два жилых дома. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Накануне Белгородскую область атаковали около 150 раз. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. В результате обстрелов в Грайворонском горокруге повреждения получили четыре дома, инфраструктурный объект, ЛЭП и газоснабжение.

Число пострадавших от обстрелов домов в Белгородской области увеличилось до четырёх
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Пожар#Александр Богомаз#Брянская область#Белгородская область#Инна Рогова
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