Два дома загорелись в результате обстрела Брянской области

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
3 июля ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка в Трубчевском районе. Загорелось два жилых дома. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Накануне Белгородскую область атаковали около 150 раз. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. В результате обстрелов в Грайворонском горокруге повреждения получили четыре дома, инфраструктурный объект, ЛЭП и газоснабжение.