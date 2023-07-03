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60% домов уже восстановили в пострадавшем от диверсантов Грайворонском горокруге

3 июля 2023, 08:00
Фото: 1MI
Сгоревший под Грайвороном дом
Глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев во время оперсовещания с правительством Белгородской области доложил, что на данный момент восстановить успели 484 жилых помещения из 771 пострадавшего.

Согласно отчёту Бондарева, за неделю в горокруге восстановили ещё 21 здание. Работает 13 бригад: им остаётся отремонтировать ещё 246 домов.

При этом заменили уже половину окон и практически половину пострадавших кровель.

План на неделю — 42 дома. До 1 августа контуры будут закрыты.
Геннадий Бондарев

Только вчера в Грайворонском горокруге после обстрела пострадали два дома в селе Дроновка. Но больше всего урона муниципалитет получил во время захода диверсантов 22 мая этого года, когда на город сыпались «сотни, может, тысячи боеприпасов».

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#Артем Черненко#Спецоперация#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Восстановление#Губернатор#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Геннадий Бондарев
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