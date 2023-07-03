60% домов уже восстановили в пострадавшем от диверсантов Грайворонском горокруге

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Согласно отчёту Бондарева, за неделю в горокруге восстановили ещё 21 здание. Работает 13 бригад: им остаётся отремонтировать ещё 246 домов.
При этом заменили уже половину окон и практически половину пострадавших кровель.
План на неделю — 42 дома. До 1 августа контуры будут закрыты.
Геннадий Бондарев
Только вчера в Грайворонском горокруге после обстрела пострадали два дома в селе Дроновка. Но больше всего урона муниципалитет получил во время захода диверсантов 22 мая этого года, когда на город сыпались «сотни, может, тысячи боеприпасов».