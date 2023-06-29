Белгородский губернатор Гладков проведёт прямую линию 5 июля

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Прямая линия губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова состоится 5 июля в 19:00. Трансляция запланирована на телеканале «Мир Белогорья».
От белгородцев уже принимают вопросы губернатору. Их можно задавать ежедневно с 8 утра до 8 вечера по номеру (4722) 38–06–10. Видеообращения жители региона могут отправить по номеру 8 (919) 225–89–67 в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp.
Ранее губернатор должен был провести прямую линию 30 мая. Однако из-за трагедии в ПВР её в тот день пришлось отменить.