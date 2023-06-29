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Белгородский губернатор Гладков проведёт прямую линию 5 июля

29 июня 2023, 14:17
Фото: 1MI
Глава региона ответит на вопросы белгородцев в прямом эфире. Начало трансляции — в 19:00.

Прямая линия губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова состоится 5 июля в 19:00. Трансляция запланирована на телеканале «Мир Белогорья».

От белгородцев уже принимают вопросы губернатору. Их можно задавать ежедневно с 8 утра до 8 вечера по номеру (4722) 38–06–10. Видеообращения жители региона могут отправить по номеру 8 (919) 225–89–67 в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp.

Ранее губернатор должен был провести прямую линию 30 мая. Однако из-за трагедии в ПВР её в тот день пришлось отменить.

Вячеслав Гладков отменил прямую линию после трагедии в ПВР
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#Таисия Некрасова#Общество#Прямая линия#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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