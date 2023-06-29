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Гладков вручил ключи от нового жилья двум семьям с детьми-инвалидами в Белгороде

29 июня 2023, 12:42
Фото: Правительство Белгородской области
Всего в текущем году в Белгородской области жильё получат 24 семьи с детьми-инвалидами. Двум семьям ключи от новых квартир вручил глава региона Вячеслав Гладков, сообщили в региональном правительстве.

Одна из обладательниц нового жилья стала семья Лавровых с двумя детьми. Они получили квартиру в 63 «квадрата» в микрорайоне Новая жизнь. Ключи от новой квартиры получила и семья Фоминых с дочерью. Площадь составила 71 «квадрат».

Как сообщили в областном правительстве, новое жильё подбиралось с учётом прикрепления детей к медицинским, реабилитационным, образовательным учреждениям, а также нужной этажности.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что новые квартиры семьям понравились. А с закупкой мебели поможет мэрия Белгорода.

Жильё просторное и находится на нижних этажах, что, безусловно, является большим преимуществом для родителей с особенными детьми. Мы понимаем, насколько семьям с особенными детками тяжело, и очень хочется к тем видам помощи, которые есть, добавить ещё одно — решение жилищных проблем. Поэтому, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается наш регион, мы продолжаем выполнять взятые на себя ранее обязательства
Вячеслав Гладков

Всего в текущем году жильё получат 24 семьи с детьми-инвалидами. В прошлом году жилыми помещениями обеспечили 62 семьи в 16 муниципалитетах области.

Для каждой семьи квартиры и дома строят либо покупают муниципальные образования на первичном или вторичном рынках с учётом нормы в 18 «квадратов» на человека, а затем передают белгородцам по договору соцнайма.

#Семьи#Дети-инвалиды#Ключи#Гладков#Общество#Белгород#Новости Белгорода#Хорошие новости#Кристина Семенчук
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