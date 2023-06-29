Гладков вручил ключи от нового жилья двум семьям с детьми-инвалидами в Белгороде

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Одна из обладательниц нового жилья стала семья Лавровых с двумя детьми. Они получили квартиру в 63 «квадрата» в микрорайоне Новая жизнь. Ключи от новой квартиры получила и семья Фоминых с дочерью. Площадь составила 71 «квадрат».
Как сообщили в областном правительстве, новое жильё подбиралось с учётом прикрепления детей к медицинским, реабилитационным, образовательным учреждениям, а также нужной этажности.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что новые квартиры семьям понравились. А с закупкой мебели поможет мэрия Белгорода.
Жильё просторное и находится на нижних этажах, что, безусловно, является большим преимуществом для родителей с особенными детьми. Мы понимаем, насколько семьям с особенными детками тяжело, и очень хочется к тем видам помощи, которые есть, добавить ещё одно — решение жилищных проблем. Поэтому, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается наш регион, мы продолжаем выполнять взятые на себя ранее обязательства
Вячеслав Гладков
Всего в текущем году жильё получат 24 семьи с детьми-инвалидами. В прошлом году жилыми помещениями обеспечили 62 семьи в 16 муниципалитетах области.
Для каждой семьи квартиры и дома строят либо покупают муниципальные образования на первичном или вторичном рынках с учётом нормы в 18 «квадратов» на человека, а затем передают белгородцам по договору соцнайма.