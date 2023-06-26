«Мнение родителей — это самый главный приоритет». Гладков — об обучении в 2023 году

На данный момент региональное министерство образования изучает условия в школах и детских садах: их расстояние до границы, наличие и вместимость в них укрытия и другие аспекты безопасности. Также однозначно понятно, что в образовательных учреждениях, расположенных в зоне 20 километров до границы, учиться очно не будут. Вместо этого власти региона рассматривают вариант трансфера обучающихся оттуда вглубь области.