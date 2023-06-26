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«Мнение родителей — это самый главный приоритет». Гладков — об обучении в 2023 году

26 июня 2023, 14:03
Фото: Bel.ru
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с министром образования Андреем Милихёным обсудил варианты организации работы школ в новом 2023-2024 учебном году, сообщает пресс-служба правительства.
Сюжет
Школы

На данный момент региональное министерство образования изучает условия в школах и детских садах: их расстояние до границы, наличие и вместимость в них укрытия и другие аспекты безопасности. Также однозначно понятно, что в образовательных учреждениях, расположенных в зоне 20 километров до границы, учиться очно не будут. Вместо этого власти региона рассматривают вариант трансфера обучающихся оттуда вглубь области.

Для школ девяти приграничных муниципалитетов, Яковлевского и Новооскольского городских округов, а также города Белгорода и Мелиховского сельского поселения Корочанского района разработали следующие модели обучения:

  • Проведение занятий онлайн, по картам уроков или очно
  • Обучение в две смены, либо по скользящему графику
  • Закрепление за каждым классом своего кабинета
  • Задействование помещений учреждений дополнительного образования, культуры и спорта

Аналогичная работа будет проведена по колледжам и вузам области. Что касается детских садов, то открыть их предлагают уже с августа. Также правительству предстоит разработать алгоритмы поведения учителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В разрезе каждого муниципалитета нужно собрать предложения по затратам на усиление мер антитеррористической безопасности в наших учреждениях образования, а также на увеличение количества школьного транспорта для организации подвоза детей. При этом, конечно, мы должны избежать избыточности. Мы имеем достаточно большой опыт — необходимо обеспечить наиболее оптимальные меры.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что итоговое решение по формату обучения детей останется за родителями.

Мнение родителей — это самый главный приоритет. Мы предоставляем информацию, мы обсуждаем различные варианты, но окончательное решение принимают только родители.
Вячеслав Гладков

Для них уже подготовили опросные листы по формату обучения детей в 2023-2024 учебном году. Всех тех, у кого есть вопросы, приглашают обратиться на прямую линию по номеру в Белгороде +7 (4722) 32-94-06.

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