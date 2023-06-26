«Мнение родителей — это самый главный приоритет». Гладков — об обучении в 2023 году

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
На данный момент региональное министерство образования изучает условия в школах и детских садах: их расстояние до границы, наличие и вместимость в них укрытия и другие аспекты безопасности. Также однозначно понятно, что в образовательных учреждениях, расположенных в зоне 20 километров до границы, учиться очно не будут. Вместо этого власти региона рассматривают вариант трансфера обучающихся оттуда вглубь области.
Для школ девяти приграничных муниципалитетов, Яковлевского и Новооскольского городских округов, а также города Белгорода и Мелиховского сельского поселения Корочанского района разработали следующие модели обучения:
Аналогичная работа будет проведена по колледжам и вузам области. Что касается детских садов, то открыть их предлагают уже с августа. Также правительству предстоит разработать алгоритмы поведения учителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
В разрезе каждого муниципалитета нужно собрать предложения по затратам на усиление мер антитеррористической безопасности в наших учреждениях образования, а также на увеличение количества школьного транспорта для организации подвоза детей. При этом, конечно, мы должны избежать избыточности. Мы имеем достаточно большой опыт — необходимо обеспечить наиболее оптимальные меры.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что итоговое решение по формату обучения детей останется за родителями.
Мнение родителей — это самый главный приоритет. Мы предоставляем информацию, мы обсуждаем различные варианты, но окончательное решение принимают только родители.
Вячеслав Гладков
Для них уже подготовили опросные листы по формату обучения детей в 2023-2024 учебном году. Всех тех, у кого есть вопросы, приглашают обратиться на прямую линию по номеру в Белгороде +7 (4722) 32-94-06.