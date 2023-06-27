«Я в шоке». Гладков — о просьбе «уделить минутку» семье с ребёнком-инвалидом

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Мама инвалида Мила Лаврова обратилась с жалобой к Вячеславу Гладкову. Женщина сообщила, что в апреле этого года её ребёнку выделили квартиру по губернаторской программе. Но получить ключи семья не может уже два месяца.
Говорят, что у вас нет свободного времени для вручения ключей в связи со сложной обстановкой в стране и регионе. Мы понимаем вашу занятность, но просим вас уделить минутку внимания, чтобы успеть обустроить детскую комнату к началу учебного года.
Мила Лаврова
Гладков женщину услышал и сообщил, что он «в шоке от того, что читает».
К позору нашему это действительно так. Конечно, ключи надо было вручать давно, и не ждать ничего. Приношу извинения за подчинённых, перестарались.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что ключи Миле и её ребёнку вручат уже завтра.