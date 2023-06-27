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«Я в шоке». Гладков — о просьбе «уделить минутку» семье с ребёнком-инвалидом

27 июня 2023, 17:34
Фото: Bel.ru

Мать ребёнка-инвалида пожаловалась Гладкову на невыдачу ключей от положенного жилья

Во время очередного прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков зачитал жалобу мамы ребёнка-инвалида и оказался «в шоке». Проблема в том, что перестарались подчинённые главы региона.
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Дети

Мама инвалида Мила Лаврова обратилась с жалобой к Вячеславу Гладкову. Женщина сообщила, что в апреле этого года её ребёнку выделили квартиру по губернаторской программе. Но получить ключи семья не может уже два месяца.

Говорят, что у вас нет свободного времени для вручения ключей в связи со сложной обстановкой в стране и регионе. Мы понимаем вашу занятность, но просим вас уделить минутку внимания, чтобы успеть обустроить детскую комнату к началу учебного года.
Мила Лаврова

Гладков женщину услышал и сообщил, что он «в шоке от того, что читает».

К позору нашему это действительно так. Конечно, ключи надо было вручать давно, и не ждать ничего. Приношу извинения за подчинённых, перестарались.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что ключи Миле и её ребёнку вручат уже завтра.

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#Артем Черненко#Общество#Инвалиды#Дети#Жалоба#Губернатор#Белгородская область
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