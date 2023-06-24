Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Изображение материала

ВСУ обстреливают село в Белгородской области

24 июня 2023, 12:15
Фото: 1MI
СМС-оповещения об обстреле пришли жителям села Берёзовка в Борисовском районе. Официальных комментариев пока не поступало.
Сюжет
СВО

24 июня в районе 15:00 жителям села Берёзовка в Борисовском районе пришли СМС-оповещения от РСЧС об обстреле. Белгородцев попросили срочно спуститься в укрытия.

Информации о каких-либо последствиях обстрела пока нет.

Напомним, 23 июня регион обстреляли более 70 раз. При этом, как заверил губернатор Вячеслав Гладков, никто не пострадал. Также нет разрушений.

А 24 июня в Грайвороне беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом. Глава региона уточнил, что пострадавших нет. Но фасад дома и труба газоснабжения повредились.

За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более 70 раз
Узнать подробнее
Читайте также:
«Ничего живого не осталось». Потерявшие дом шебекинцы рассказали об обстрелах ВСУВСУ вновь обстреляли Волоконовский район: пострадали частный дом, ЛЭП и газопроводЖительница Шебекино рассказала о разрушенной из-за обстрелов ВСУ квартире
#ВСУ#СВО#Обстрел#РСЧС#Спецоперация#Белгородская область#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Власти усилят контроль за въездом на территорию Белгородской области
Сегодня, 09:37
За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более 70 раз
Сегодня, 08:15
Въезд на территорию двух белгородских населённых пунктов ограничат
Сегодня, 09:44
В Белгородской области не отменили проведение выпускных
Сегодня, 09:51
Зарплата от 80 тыс. рублей: АО «ЭЗЛ» примет на работу сварщиков и слесарей
Вчера, 13:45
Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в Белгородской области
Сегодня, 09:31