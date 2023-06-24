ВСУ обстреливают село в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
24 июня в районе 15:00 жителям села Берёзовка в Борисовском районе пришли СМС-оповещения от РСЧС об обстреле. Белгородцев попросили срочно спуститься в укрытия.
Информации о каких-либо последствиях обстрела пока нет.
Напомним, 23 июня регион обстреляли более 70 раз. При этом, как заверил губернатор Вячеслав Гладков, никто не пострадал. Также нет разрушений.
А 24 июня в Грайвороне беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом. Глава региона уточнил, что пострадавших нет. Но фасад дома и труба газоснабжения повредились.