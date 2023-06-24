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Под огнём ВСУ ещё одно село в Белгородской области

24 июня 2023, 13:49
Фото: Bel.ru
Речь идёт о селе Кукуевка в Валуйском горокруге. Люди получили рассылку с просьбой спуститься в укрытия. Официальных комментариев не поступало.
Сюжет
СВО

24 июня под обстрел ВСУ попало Кукуевка Валуйского горокруга. Местные жители получили рассылку от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. Пока официальных комментариев не поступало.

Фото: Рассылка РСЧС

Ранее СМС-оповещения об обстреле пришли жителям села Берёзовка в Борисовском районе. Официальных комментариев также не было.

Известно, что 24 июня беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в Грайвороне. Пострадавших нет, но зафиксированы повреждения.

ВСУ обстреливают село в Белгородской области
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#Кристина Семенчук#ВСУ#СВО#Обстрел#РСЧС#Спецоперация#Белгородская область
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