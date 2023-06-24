Под огнём ВСУ ещё одно село в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
24 июня под обстрел ВСУ попало Кукуевка Валуйского горокруга. Местные жители получили рассылку от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. Пока официальных комментариев не поступало.
Ранее СМС-оповещения об обстреле пришли жителям села Берёзовка в Борисовском районе. Официальных комментариев также не было.
Известно, что 24 июня беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в Грайвороне. Пострадавших нет, но зафиксированы повреждения.