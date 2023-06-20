Везли гуманитарку, попали на ВСУ: белгородских волонтёров обстреляли из миномётов

По словам Евгения, военные прицельно били по автомобилю. В трёх метрах от машины упал минный снаряд. Молодым людям повезло укрыться в бетонном подвале разбитого дома. Там они просидели с двух часов дня до девяти часов вечера. Дом подвергался массированной атаке, обстрелы продолжались каждые 4-5 минут. Уже вечером, с наступлением темноты, добровольцы выбрались из полуразрушенного дома и смогли добраться до российских военных. Автомобиль спасти не удалось, его полностью уничтожили снаряды.