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Везли гуманитарку, попали на ВСУ: белгородских волонтёров обстреляли из миномётов

20 июня 2023, 09:08
Фото: 1MI
Случай произошёл 12 июня. Семейная пара во время гуманитарной миссии попала под обстрел со стороны ВСУ. Волонтёры смогли укрыться в подвале полуразрушенного здания. Позже помощь им оказали российские военнослужащие. Об этом сообщает старооскольский «9 Канал».
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СВО

Семейная пара из Старого Оскола — Евгений и Валерия Булгаковы 12 июня отправились в 34-ю гуманитарную миссию в ДНР. Всё проходило как обычно, ничего не предвещало беды. По намеченному плану они передали гуманитарку на двух точках и отправлялись на третью. Водитель автомобиля, на котором передвигались волонтёры, перепутал поворот, люди оказались напротив позиции ВСУ.

По словам Евгения, военные прицельно били по автомобилю. В трёх метрах от машины упал минный снаряд. Молодым людям повезло укрыться в бетонном подвале разбитого дома. Там они просидели с двух часов дня до девяти часов вечера. Дом подвергался массированной атаке, обстрелы продолжались каждые 4-5 минут. Уже вечером, с наступлением темноты, добровольцы выбрались из полуразрушенного дома и смогли добраться до российских военных. Автомобиль спасти не удалось, его полностью уничтожили снаряды.

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#Таисия Некрасова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Гуманитарная помощь#Разрушения#Спецоперация#Общество#Происшествия#СВО#Обстрел
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