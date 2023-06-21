Жители белгородской Журавлёвки разделились на два лагеря из-за главы поселения

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
О работе главы Журавлёвки Анжелики Самойловой рассказали жители сельского поселения, которые сейчас находятся в гостинице в Белгороде. Кто-то благодарит её за труд, а кто-то его не видит.
Как рассказал житель Журавлёвки Николай, Самойлова удалила общий чат, и люди теперь не знают, что происходит.
Мы понимаем, что на администрацию мы никак не можем повлиять. Она делает, что хочет. Мы не против жить по законам, если администрация будет эти законы соблюдать сама. Все обещания, которые озвучивались в СМИ, до нас не доходили. Дозвониться нельзя, чат удалили.
Николай
В качестве примера Николай рассказал о ситуации, которая произошла в 2022 году.
Мы узнали, что наши дети будут учиться в Комсомольце и ездить из Белгорода на школьном автобусе, со слухов в 20-х числах августа. Они не спрашивали, не советовались. Изначально планировали, что учителя будут ездить в ПВР и заниматься, - и резко всё изменилось. Ни глава администрации, ни директор школы не соизволили нас уведомить, где будут учиться наши дети. Я считаю, что это несправедливо. У нас ребёнок инвалид. У него переломан череп в трёх местах. Мальчики дерутся. Всё должно быть под контролем.
Николай
Что касается эвакуации, Николай рассказал, что никто его семью не оповещал, а вещи пришлось вывозить самостоятельно по полям.
Врут всему миру, что всем помогли. В итоге ездили полями, под свой страх и риск, забирали вещи. Детям нужно одеваться. Пообещали хозяйство эвакуировать, но никто ничем не занимался. Ни разу к нам никто не подошёл, не сказал, что нужно выезжать.
Николай
Однако другие жители Журавлёвки высказали совершенно другое мнение о Самойловой и поблагодарили её за труд.
Она была в селе до последнего. Всех вывозила. А то, что люди говорят, что она удалила чат, это произошло потому, что на неё полилось много негатива. Глава у нас хорошая. Она много чего сделала для села и всегда была доступна. Мы за нашу главу будем стоять до последнего. Мы её знаем с хорошей стороны. Когда был первый обстрел, она ездила по улицам и объявляла об эвакуации. А сколько она ночевала в подвале со всеми?
Жители села Журавлёвки