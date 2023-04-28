Гладков подтвердил гибель двоих мирных жителей в районе белгородской Журавлёвки

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал ЧП в районе приграничной Журавлёвки. По предварительным данным, погибли двое мирных жителей.
Как добавил глава региона, они выехали в запрещённую зону. Причины гибели ещё уточняются. На месте происшествия работает оперативная группа. Дальнейшие подробности Гладков пообещал сообщить позже.
Изначально несколько источников сообщали о четырёх погибших. Мирные жители якобы хотели срезать путь через поле, но попали на минные заграждения. Источники уточняли, что люди ехали на рыбалку.