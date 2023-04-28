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Гладков подтвердил гибель двоих мирных жителей в районе белгородской Журавлёвки

28 апреля 2023, 12:42
Фото: Bel.ru
По информации губернатора, погибли двое мирных жителей. Они выехали в запрещённую зону. Причины гибели устанавливаются.
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СВО

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал ЧП в районе приграничной Журавлёвки. По предварительным данным, погибли двое мирных жителей.

Как добавил глава региона, они выехали в запрещённую зону. Причины гибели ещё уточняются. На месте происшествия работает оперативная группа. Дальнейшие подробности Гладков пообещал сообщить позже.

Изначально несколько источников сообщали о четырёх погибших. Мирные жители якобы хотели срезать путь через поле, но попали на минные заграждения. Источники уточняли, что люди ехали на рыбалку. 

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