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Забирать нечего: жители Журавлёвки и Нехотеевки рассказали о пропавшем имуществе

21 июня 2023, 12:27
Фото: Bel.ru

Жителям приграничных Журавлёвки и Нехотеевки помогут с имуществом при переселении

Организацией помощи займётся уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Об этом она сообщила во время встречи с вынужденно переселёнными белгородцами.
Сюжет
СВО

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась с жителями Нехотеевки и Журавлёвки, которые покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ.

Люди поблагодарили за помощь главу региона Вячеслава Гладкова, при этом отметив, что в новое жильё, которое они получат, переезжать не с чем.

Огромное спасибо Вячеславу Владимировичу, он нам помогает. В данный момент многие скоро получат новое жильё. А нам переезжать не с чем. Всё осталось в Журавлёвке. Хотелось бы получить постельное бельё, одеяла, подушки, вещи первой необходимости. Деньги мы получим, но как быть с техникой: телевизоры, стиральные машины, холодильники?
Марина Павловна, жительница села Журавлёвки

Москалькова попросила, чтобы каждый составил списки и указал необходимое имущество.

Я организую вместе со своими помощниками, аппаратом, международным комитетом Красного Креста решение этих вопросов. Попрошу назначить здесь старшего, кто соберёт заявки, где будет чётко прописано ФИО, место проживания и что нужно: комплект постельного белья, посуда. Всё организуем, поможем, сделаем.
Татьяна Москалькова
Фото: Bel.ru

Уполномоченная по правам человека в РФ также добавила, что от администрации губернатора будет выделен специальный человек, который будет иметь доступ в опасное место.

По вашему адресу, если вы доверите ключи, группа заберёт всё то необходимое, что вы перечислите, чтобы привезти.
Татьяна Москалькова

Но люди ответили, что забирать в их домах больше нечего.

Всё пришло в негодность, отсырело, мыши погрызли. Целую зиму не было отопления. Там нечего брать. Мебель отсырела, начала крошиться. Мы уехали, в холодильниках остались продукты. Свет выбило, газ отключился, всё провонялось так, что нельзя было заехать. Там нечего брать.
Жители приграничных населённых пунктов
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#Кристина Семенчук#Журавлёвка#Нехотеевка#Татьяна Москалькова#Москалькова#Имущество#Помощь#Общество#СВО#Белгородская область
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