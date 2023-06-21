Живущие в гостинице жители белгородской Журавлёвки недовольны главой поселения

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В Белгороде уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась с жителями Нехотеевки и Журавлёвки. В ходе встречи возник вопрос о личных вещах, которые остались в закрытых приграничных пунктах.
Как отметила региональный министр строительства Оксана Козлитина, при предоставлении людям нового жилья ответственные помогают белгородцам перевезти сохранившееся имущество из их домов.
Главы администрации и районов помогают перевозить вещи. Когда жильё предоставляем, главы работой этой занимаются. Им поставлена задача.
Оксана Козлитина
Но люди отметили, что им не помогают.
Мы нанимаем машину, чтобы вывезти вещи на свой страх и риск. Никому не выделили машину, чтобы вывезти вещи.
Жители приграничных населённых пунктов
Также в ходе встречи белгородцы рассказали, что глава Журавлёвки Анжелика Самойлова удалила общий чат и они не знают, что происходит. Ситуацию прокомментировала уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
Люди говорят, что глава ушла от общения с населением. Я считаю, что это основание для того, чтобы её освободить от занимаемой должности и назначить там другого человека, который способен чувствовать чужую боль и помогать в этой ситуации.
Татьяна Москалькова
Москалькова добавила, что нужно организовать вывоз того, что осталось.
Я очень удивлена, что глава, которая должна быть со своим населением в этом время, не на связи. Это непорядок.
Татьяна Москалькова