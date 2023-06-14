Выборы депутатов в белгородской Журавлёвке перенесли из-за режима ЧС

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
14 июня прошло заседание облизбиркома, на котором было решено, что в связи с введённым режимом чрезвычайной ситуации в Журавлёвском сельском поселении будут отложены выборы депутатов. Полномочия депутатов земского собрания Журавлёвского сельского поселения 5-го созыва будут продлены.
Также во время заседания облизбирком обсудил вопрос назначения дополнительных выборов депутата Белгородской областной думы 7-го созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12. С 17 июня начнётся выдвижение кандидатов, которое продлится до 7 июля.
Напомним, что в 2020 году в областной парламент по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12 был избран Михаил Несветайло. В начале мая текущего года он принял решение завершить депутатскую деятельность.