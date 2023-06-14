Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Изображение материала

Выборы депутатов в белгородской Журавлёвке перенесли из-за режима ЧС

14 июня 2023, 16:07
Фото: vk.com/oblizbirkom_31
Речь идёт о выборах депутатов земского собрания Журавлёвского сельского поселения.

14 июня прошло заседание облизбиркома, на котором было решено, что в связи с введённым режимом чрезвычайной ситуации в Журавлёвском сельском поселении будут отложены выборы депутатов. Полномочия депутатов земского собрания Журавлёвского сельского поселения 5-го созыва будут продлены.

Также во время заседания облизбирком обсудил вопрос назначения дополнительных выборов депутата Белгородской областной думы 7-го созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12. С 17 июня начнётся выдвижение кандидатов, которое продлится до 7 июля.

Напомним, что в 2020 году в областной парламент по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12 был избран Михаил Несветайло. В начале мая текущего года он принял решение завершить депутатскую деятельность.

Читайте также:
Электронное голосование на выборах может дойти до Белгородской областиБелгородские депутаты внесли изменения в порядок получения пособия на ребёнкаДепутаты белгородской облдумы приняли отставку Михаила Несветайло
#Алина Харина#Общество#Депутат#Чс#Голосование#Белгородский район#Журавлёвка
Подпишитесь
«Ошибся и запутался». Белгородский бизнесмен Фуглаев — о мотивах обмануть налоговую
Сегодня, 15:45
Плюс 5 тыс. к 8 марта, минус 3 тыс. за больничный: о зарплате в Белгорблагоустройстве
Сегодня, 15:30
«Ваши знания на нуле»: белгородских выпускников не берут в питерский колледж
Сегодня, 17:07
«На суд — как на праздник». Дело Сергея Фуглаева продолжают изучать в Белгороде
Сегодня, 11:25
В Белгородской области открыли памятник лётчику рухнувшего военного самолёта
Сегодня, 14:01
«Дети спят одетые»: в белгородском селе дом после обстрелов остался без окон и дверей
Сегодня, 19:50