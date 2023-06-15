Стало известно, когда и как пройдут выпускные балы в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
По данным министерства, оперативный штаб области определил меры для безопасного проведения выпускных. Так, массовых мероприятий в формате традиционного праздника в этом году не будет — не позволяет обстановка.
Это необходимые требования безопасности. Просим всех родителей относиться с пониманием к особой организации выпускных вечеров в этом году.
министр образования Андрей Милёхин
В дистанционной форме выпускные пройдут в школах, расположенных на расстоянии до 30 км от границы. Аттестаты каждому школьнику вручат индивидуально.
Школьникам, находящимся от границы дальше, повезло чуть больше — им разрешили проводить мероприятия в очном формате. Необходимое условие — вручение аттестатов в разное время, чтобы в помещении находился только один класс. Обязательно и наличие оборудованного укрытия. Закончить празднование нужно при этом до 16 часов.