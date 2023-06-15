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Published Сегодня, 14:58

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Стало известно, когда и как пройдут выпускные балы в Белгородской области

15 июня 2023, 14:58
Фото: Midjourney

Дату проведения выпускных вечеров назначили в Белгородской области

Единая дата выпускных вечеров — 24 июня. Но никаких массовых мероприятий в этом году не будет, сообщают в министерстве образования Белгородской области.

По данным министерства, оперативный штаб области определил меры для безопасного проведения выпускных. Так, массовых мероприятий в формате традиционного праздника в этом году не будет — не позволяет обстановка.

Это необходимые требования безопасности. Просим всех родителей относиться с пониманием к особой организации выпускных вечеров в этом году.
министр образования Андрей Милёхин

В дистанционной форме выпускные пройдут в школах, расположенных на расстоянии до 30 км от границы. Аттестаты каждому школьнику вручат индивидуально.

Школьникам, находящимся от границы дальше, повезло чуть больше — им разрешили проводить мероприятия в очном формате. Необходимое условие — вручение аттестатов в разное время, чтобы в помещении находился только один класс. Обязательно и наличие оборудованного укрытия. Закончить празднование нужно при этом до 16 часов.

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#Артем Черненко#Приграничье#Школьники#Выпускные#Выпускные вечера#Общество#Белгородская область
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