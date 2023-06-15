Стало известно, когда и как пройдут выпускные балы в Белгородской области

Школьникам, находящимся от границы дальше, повезло чуть больше — им разрешили проводить мероприятия в очном формате. Необходимое условие — вручение аттестатов в разное время, чтобы в помещении находился только один класс. Обязательно и наличие оборудованного укрытия. Закончить празднование нужно при этом до 16 часов.