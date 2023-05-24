Белгородцев волнуют выпускные и работа дежурных групп в детских садах

Также у замгубернатора спросили, будут ли проводить в детских садах Белгородской области выпускные. Милёхин сообщил, что выпускной в детском саду является частью образовательной программы. Выпускные будут проводить в образовательных организациях с соблюдением мер безопасности и с учётом действующих санитарных ограничений. Мероприятия будут проводить для каждой группы отдельно.