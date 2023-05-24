Белгородцев волнуют выпускные и работа дежурных групп в детских садах

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
У замгубернатора Андрея Милёхина поинтересовались, будут ли закрывать дежурные группы в детских садах в Шебекинском горокруге. Министр сообщил, что закрывать группы в округе не планируется.
Дежурные группы продолжают функционировать. Изменения в режиме работы детских садов возможны только при принятии соответствующего решения на оперштабе.
Андрей Милёхин
Также у замгубернатора спросили, будут ли проводить в детских садах Белгородской области выпускные. Милёхин сообщил, что выпускной в детском саду является частью образовательной программы. Выпускные будут проводить в образовательных организациях с соблюдением мер безопасности и с учётом действующих санитарных ограничений. Мероприятия будут проводить для каждой группы отдельно.
Напомним, что официально набор в текущем году в дошкольные образовательные учреждения в регионе проводят с 1 июня по 1 сентября.