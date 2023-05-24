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Белгородцев волнуют выпускные и работа дежурных групп в детских садах

24 мая 2023, 14:52
Фото: 1MI
Соответствующие вопросы прозвучали во время прямого эфира министра образования области Андрея Милёхина.

У замгубернатора Андрея Милёхина поинтересовались, будут ли закрывать дежурные группы в детских садах в Шебекинском горокруге. Министр сообщил, что закрывать группы в округе не планируется.

Дежурные группы продолжают функционировать. Изменения в режиме работы детских садов возможны только при принятии соответствующего решения на оперштабе.
Андрей Милёхин

Также у замгубернатора спросили, будут ли проводить в детских садах Белгородской области выпускные. Милёхин сообщил, что выпускной в детском саду является частью образовательной программы. Выпускные будут проводить в образовательных организациях с соблюдением мер безопасности и с учётом действующих санитарных ограничений. Мероприятия будут проводить для каждой группы отдельно.

Напомним, что официально набор в текущем году в дошкольные образовательные учреждения в регионе проводят с 1 июня по 1 сентября.

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#Выпускной#Детсад#Общество#Белгородская область#Андрей Милёхин#Алина Харина
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