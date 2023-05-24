В Белгородской области рассмотрят возможность проведения школьных выпускных

В ходе прямого эфира министру образования области Андрею Милёхину пожаловалась местная жительница: «Сначала из-за ковида забрали у детей последний звонок, теперь из-за происходящего. Весь год отходили в школу дети. Экзамены пишите - и до свидания? Это так будет?».

