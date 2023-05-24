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В Белгородской области рассмотрят возможность проведения школьных выпускных

24 мая 2023, 12:38
Фото: 1MI
Министр образования области сообщил, что будут продуманы все меры, чтобы праздник у школьников состоялся.

В ходе прямого эфира министру образования области Андрею Милёхину пожаловалась местная жительница: «Сначала из-за ковида забрали у детей последний звонок, теперь из-за происходящего. Весь год отходили в школу дети. Экзамены пишите - и до свидания? Это так будет?».

Министр напомнил, что проведение последних звонков в школе было небезопасным, поэтому мероприятия перенесли в дистанционный формат.

Мы понимаем, что дистанционный формат — не самый лучший вариант для этого праздника, но ситуация такова. Напомню, что впереди праздник выпускного вечера. Мы продумаем все меры, чтобы он состоялся у всех выпускников области. Я надеюсь, что сложившаяся обстановка позволит создать праздничную атмосферу и мероприятие состоится.
Андрей Милёхин
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#Алина Харина#Выпускной#Выпускной вечер#Школьники#Общество#Белгородская область#Андрей Милёхин
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