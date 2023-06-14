Дождь в Белгородской области не прекратится в четверг

В выходные в областном центре будет теплее и без осадков. В субботу, 17 июня, ночью +15 ˚С. Днём ожидается до +28 ˚С. В воскресенье, 18 июня, в тёмное время суток +16 ˚С, а днём ожидаются всё те же +28 ˚С.