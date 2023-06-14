Дождь в Белгородской области не прекратится в четверг

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В четверг, 15 июня, на территории Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а днём повсеместно небольшие дожди. В тёмное время суток синоптики обещают +12…+17 ˚С, а в дневное время воздух прогреется до +21…+26 ˚С.
Дождливо завтра будет и в Белгороде. В тёмное время суток температура опустится до +16 ˚С. Днём потеплеет до +23 ˚С. Дожди ожидаются в пятницу, 16 июня. Ночью обещают +15 ˚С, а днём — до +26 ˚С.
В выходные в областном центре будет теплее и без осадков. В субботу, 17 июня, ночью +15 ˚С. Днём ожидается до +28 ˚С. В воскресенье, 18 июня, в тёмное время суток +16 ˚С, а днём ожидаются всё те же +28 ˚С.