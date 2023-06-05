Тёплая погода вернётся в Белгородскую область

В Белгородской области во вторник, 6 июня, будет тепло, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти ночью 2-7 м/с, днём 6-11 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +4…+9 ˚С. В дневное время синоптики обещают +19…+24 ˚С.