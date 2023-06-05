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Published Сегодня, 14:04

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Тёплая погода вернётся в Белгородскую область

5 июня 2023, 14:04
Фото: 1MI
Ночью будет +4…+9 ˚С, в светлое время суток +19…+24 ˚С. Преимущественно без осадков. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области во вторник, 6 июня, будет тепло, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти ночью 2-7 м/с, днём 6-11 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +4…+9 ˚С. В дневное время синоптики обещают +19…+24 ˚С.

В Белгороде во вторник без осадков. Ночью ожидается +9 ˚С. Днём воздух прогреется до +22 ˚С. Тепло в областном центре будет и в среду, 7 июня. Ночью ожидается +12 ˚С. Днём пройдёт небольшой дождь, потеплеет до +25 ˚С.

В четверг, 8 июня, будет ещё теплее. Ночью +13 ˚С. Днём воздух прогреется до +26 ˚С. 9 июня +13 ˚С ночью и до +27 ˚С в светлое время суток.

Какая погода ждёт белгородцев в июне 2023 года
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#Наталья Корявых#Погода#Прогноз погоды#Тепло#Белгородская область#Белгород
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