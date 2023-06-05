Тёплая погода вернётся в Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В Белгородской области во вторник, 6 июня, будет тепло, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти ночью 2-7 м/с, днём 6-11 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +4…+9 ˚С. В дневное время синоптики обещают +19…+24 ˚С.
В Белгороде во вторник без осадков. Ночью ожидается +9 ˚С. Днём воздух прогреется до +22 ˚С. Тепло в областном центре будет и в среду, 7 июня. Ночью ожидается +12 ˚С. Днём пройдёт небольшой дождь, потеплеет до +25 ˚С.
В четверг, 8 июня, будет ещё теплее. Ночью +13 ˚С. Днём воздух прогреется до +26 ˚С. 9 июня +13 ˚С ночью и до +27 ˚С в светлое время суток.