Напомним, что с 1956 года по 2022 год самый жаркий июнь наблюдался в 1975 году — среднемесячная температура воздуха составляла +22 градуса. Холодный июнь был в 1978 году, тогда температура воздуха в среднем составляла +15,2 градуса.