Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Согласно прогнозу, в первый день лета, 1 июня, температура воздуха поднимется до +23 градусов. 2 июня воздух прогреется до +26 градусов. В выходные дни температура будет варьироваться от +19 до +21 градусов.
С 12 по 18 июня, согласно прогнозу, жителей Белгород ожидает неделя дождей. В среднем температура воздуха в июне ожидается в пределах нормы — от +20 до +26 градусов.
По данным Яндекс прогноза, в июне в Белгороде будет 15 ясных дней, 11 дней с длительными осадками и четыре дня с переменной облачностью.
Напомним, что с 1956 года по 2022 год самый жаркий июнь наблюдался в 1975 году — среднемесячная температура воздуха составляла +22 градуса. Холодный июнь был в 1978 году, тогда температура воздуха в среднем составляла +15,2 градуса.
Самое засушливое лето в областном центре прошло в 1961 году. За лето в областном центре выпало 44,3 мм осадков. Наиболее дождливое лето в областном центре было в 1977 году.
Ранее белгородцам и жителям других регионов пообещали самое жаркое лето за последние полтора века. Синоптики сообщали, что воздух будет прогреваться до +40 °C и выше.