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Published Сегодня, 13:18

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Какая погода ждёт белгородцев в июне 2023 года

30 мая 2023, 13:18
Фото: 1MI
Согласно прогнозу, в июне температура воздуха максимально поднимется до +26 градусов. Осадки ожидаются в пределах нормы. Подробнее о том, каким будет начало лета, читайте в нашем материале.

Согласно прогнозу, в первый день лета, 1 июня, температура воздуха поднимется до +23 градусов. 2 июня воздух прогреется до +26 градусов. В выходные дни температура будет варьироваться от +19 до +21 градусов.

С 12 по 18 июня, согласно прогнозу, жителей Белгород ожидает неделя дождей. В среднем температура воздуха в июне ожидается в пределах нормы — от +20 до +26 градусов.

По данным Яндекс прогноза, в июне в Белгороде будет 15 ясных дней, 11 дней с длительными осадками и четыре дня с переменной облачностью.

Напомним, что с 1956 года по 2022 год самый жаркий июнь наблюдался в 1975 году — среднемесячная температура воздуха составляла +22 градуса. Холодный июнь был в 1978 году, тогда температура воздуха в среднем составляла +15,2 градуса.

Самое засушливое лето в областном центре прошло в 1961 году. За лето в областном центре выпало 44,3 мм осадков. Наиболее дождливое лето в областном центре было в 1977 году.

Ранее белгородцам и жителям других регионов пообещали самое жаркое лето за последние полтора века. Синоптики сообщали, что воздух будет прогреваться до +40 °C и выше.

Когда было самое холодное и жаркое лето в Белгороде
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#Алина Харина#Лето#Дожди#Прогнозы#Общество#Погода в Белгороде#Белгород
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