Какой погоды ожидать в Белгородской области на выходных

В Белгороде 27 мая ночью без осадков и 17°С. Днём пройдёт небольшой дождь. Воздух прогреется до 24°С. В воскресенье, 28 мая, в тёмное время суток без осадков, температура опустится до 17°С. Днём также без дождей, потеплеет до 23°С.