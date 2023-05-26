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Какой погоды ожидать в Белгородской области на выходных

26 мая 2023, 14:32
Фото: 1MI
27 мая на территории региона будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днём пройдут кратковременные дожди. Прогноз погоды опубликовало областное ГУ МЧС.
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Погода

В субботу, 27 мая, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днём местами пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Температура воздуха ночью 10-15°С, в дневное время 22-27°С.

В Белгороде 27 мая ночью без осадков и 17°С. Днём пройдёт небольшой дождь. Воздух прогреется до 24°С. В воскресенье, 28 мая, в тёмное время суток без осадков, температура опустится до 17°С. Днём также без дождей, потеплеет до 23°С.

В начале следующей недели в областном центре без осадков. В понедельник, 29 мая, ночью 14°С. Днём ожидается до 22°С.

Дожди и грозы ожидаются в Белгородской области в пятницу
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#Наталья Корявых#Погода#Белгородская область#Белгород#Прогноз погоды#Дожди#Грозы#Осадки
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