Какой погоды ожидать в Белгородской области на выходных

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В субботу, 27 мая, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днём местами пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Температура воздуха ночью 10-15°С, в дневное время 22-27°С.
В Белгороде 27 мая ночью без осадков и 17°С. Днём пройдёт небольшой дождь. Воздух прогреется до 24°С. В воскресенье, 28 мая, в тёмное время суток без осадков, температура опустится до 17°С. Днём также без дождей, потеплеет до 23°С.
В начале следующей недели в областном центре без осадков. В понедельник, 29 мая, ночью 14°С. Днём ожидается до 22°С.