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Published Сегодня, 14:38

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Погода не улучшится в нерабочий понедельник в Белгородской области

11 июня 2023, 14:38
Фото: 1MI

Дожди, грозы и сильный ветер задержатся в Белгородской области

Непогода не покинет регион и в праздничный день. По прогнозам синоптиков, дожди и сильный ветер задержатся. При этом похолодает, предупреждает МЧС.
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Погода

В Белгородской области 12 июня установится облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут дожди, местами сильные. Днём ожидаются кратковременные осадки, в отдельных районах их будут сопровождать грозы.

Ночью в регионе столбик термометра опустится до +7…+12 °С. Днём температура будет далека от летней — от +14 °С до +19 °С.

Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Местами его порывы составят до 17 м/с.

В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, в праздничный понедельник будет пасмурно. Ночью пройдёт дождь при +10 °С. Днём потеплеет до +17 °С, без осадков.

Судя по текущему прогнозу, короткая рабочая неделя в Белгороде в основном будет облачной. Временами возможны дожди, а температура днём составит +22…+24 °С.

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#Инна Рогова#Погода#Прогноз погоды#Дожди#Грозы#Ветер#Общество#Белгородская область#Белгород#Гидрометцентр
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