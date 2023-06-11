Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
В Белгородской области 12 июня установится облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут дожди, местами сильные. Днём ожидаются кратковременные осадки, в отдельных районах их будут сопровождать грозы.
Ночью в регионе столбик термометра опустится до +7…+12 °С. Днём температура будет далека от летней — от +14 °С до +19 °С.
Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Местами его порывы составят до 17 м/с.
В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, в праздничный понедельник будет пасмурно. Ночью пройдёт дождь при +10 °С. Днём потеплеет до +17 °С, без осадков.
Судя по текущему прогнозу, короткая рабочая неделя в Белгороде в основном будет облачной. Временами возможны дожди, а температура днём составит +22…+24 °С.