Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Город Шебекино встретил федеральных корреспондентов пустыми улицами, разбитыми витринами магазинов и выжженными домами. Несмотря на обстрелы, часть горожан остаётся дома. С ними побеседовали приехавшие журналисты.
Город окружён блокпостами, туда почти никого не пускают. Во дворах стоят сгоревшие машины. Пожарами затронуло многоэтажки. Жители остались без света и водоснабжения, свет продолжает поступать лишь от генераторов. Большинство магазинов не работает. Более того, туда уже наведывались мародёры, пишет издание.
До оставшихся в городе пенсионеров даже не доходят выплаты. Почта в практически отрезанном от цивилизации городе не работает, как и коммунальные службы. В Шебекино там, где находятся мусорные контейнеры, уже появляются стихийные свалки.
Журналисты побеседовали с одним из местных жителей — 81-летним пенсионером. Пенсионер привёз еду для кошек, которых в городе много.
Немного больше людей осталось в частном секторе. Покинуть город они не могут — нужно ухаживать за лежачими родственниками, кому-то некуда ехать. Звуки взрывов, по словам шебекинцев, их уже не пугают.
«Пока тихо, и нам мирно и хорошо. Когда начинается, мы, ребят, плачем тут», — поделилась одна из местных жительниц.
Также журналистам удалось в поезде побеседовать с пенсионером, который уехал из города по настоянию родственников. По словам мужчины, все горожане теперь безработные — предприятия разбомбили. ВСУ стараются сравнять город с землёй, считает пожилой шебекинец.
Тем временем городу помогают волонтёры, в том числе из Донбасса. Ещё совсем недавно помощь сами жители Белгородской области собирали и возили в обстреливаемый Донецк.