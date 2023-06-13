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«Плачем тут»: как выживают в обстреливаемом Шебекино

13 июня 2023, 10:55
Фото: Константин Михайлов / «Народные новости»

Шебекинцы рассказали журналистам о жизни в обстреливаемом городе

Город встретил журналистов пустыми улицами, разбитыми витринами магазинов и выжженными домами. Подробности — в репортаже «Народных новостей».
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Обстрел

Город Шебекино встретил федеральных корреспондентов пустыми улицами, разбитыми витринами магазинов и выжженными домами. Несмотря на обстрелы, часть горожан остаётся дома. С ними побеседовали приехавшие журналисты.

Город окружён блокпостами, туда почти никого не пускают. Во дворах стоят сгоревшие машины. Пожарами затронуло многоэтажки. Жители остались без света и водоснабжения, свет продолжает поступать лишь от генераторов. Большинство магазинов не работает. Более того, туда уже наведывались мародёры, пишет издание.

До оставшихся в городе пенсионеров даже не доходят выплаты. Почта в практически отрезанном от цивилизации городе не работает, как и коммунальные службы. В Шебекино там, где находятся мусорные контейнеры, уже появляются стихийные свалки.

Журналисты побеседовали с одним из местных жителей — 81-летним пенсионером. Пенсионер привёз еду для кошек, которых в городе много.

Немного больше людей осталось в частном секторе. Покинуть город они не могут — нужно ухаживать за лежачими родственниками, кому-то некуда ехать. Звуки взрывов, по словам шебекинцев, их уже не пугают.

«Пока тихо, и нам мирно и хорошо. Когда начинается, мы, ребят, плачем тут», — поделилась одна из местных жительниц.

Также журналистам удалось в поезде побеседовать с пенсионером, который уехал из города по настоянию родственников. По словам мужчины, все горожане теперь безработные — предприятия разбомбили. ВСУ стараются сравнять город с землёй, считает пожилой шебекинец.

Тем временем городу помогают волонтёры, в том числе из Донбасса. Ещё совсем недавно помощь сами жители Белгородской области собирали и возили в обстреливаемый Донецк.

Фото: Константин Михайлов / «Народные новости»
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#Наталья Корявых#Обстрел#Город#Приграничье#Разрушения#Белгородская область#Шебекино
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