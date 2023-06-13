«Плачем тут»: как выживают в обстреливаемом Шебекино

Город окружён блокпостами, туда почти никого не пускают. Во дворах стоят сгоревшие машины. Пожарами затронуло многоэтажки. Жители остались без света и водоснабжения, свет продолжает поступать лишь от генераторов. Большинство магазинов не работает. Более того, туда уже наведывались мародёры, пишет издание.