Здание ТЦ в Шебекино повреждено прямым попаданием снаряда ВСУ

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
По данным губернатора, на сегодняшний день посчитать точное количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей в Шебекино пока не удаётся.
К последним разрушениям добавилось прямое попадание снаряда в здание ТЦ, оно горело 9 июня.
Гладков добавил, что как только оперативная обстановка позволит, власти сразу же приступят к восстановительным работам города.
Напомним, ранее в Шебекино на продажу выставили двухэтажный торговый центр. Площадь — 2250 кв. м. Первый этаж торгового центра арендует магазин бытовой техники, магазины цветов, обуви, детских игрушек, ремонт телефонов и т. д. На втором этаже здания расположены магазины одежды и обоев.