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Здание ТЦ в Шебекино повреждено прямым попаданием снаряда ВСУ

10 июня 2023, 12:35
Фото: 1MI
ЧП произошло 9 июня. Здание ТЦ горело. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
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Пожар

По данным губернатора, на сегодняшний день посчитать точное количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей в Шебекино пока не удаётся.

К последним разрушениям добавилось прямое попадание снаряда в здание ТЦ, оно горело 9 июня.

Гладков добавил, что как только оперативная обстановка позволит, власти сразу же приступят к восстановительным работам города.

Напомним, ранее в Шебекино на продажу выставили двухэтажный торговый центр. Площадь — 2250 кв. м. Первый этаж торгового центра арендует магазин бытовой техники, магазины цветов, обуви, детских игрушек, ремонт телефонов и т. д. На втором этаже здания расположены магазины одежды и обоев.

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#Кристина Семенчук#Снаряд#Шебекино#ТЦ#Пожар#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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