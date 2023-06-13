Дожди вернутся в Белгородскую область

В среду, 14 июня, в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В тёмное время суток похолодает до +8…+13 ˚С. В дневное время потеплеет до +19…+24 ˚С.