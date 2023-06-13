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Дожди вернутся в Белгородскую область

13 июня 2023, 14:41
Фото: 1MI
14 июня в регионе потеплеет до +24˚С. Вместе с тем днём возможны осадки. Прогноз погоды на среду опубликовали в областном ГУ МЧС.
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Погода

В среду, 14 июня, в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В тёмное время суток похолодает до +8…+13 ˚С. В дневное время потеплеет до +19…+24 ˚С.

В Белгороде ночью обещают +13 ˚С, без осадков. Днём воздух прогреется до +21 ˚С, пройдёт небольшой дождь. В четверг, 15 июня, будет дождливо и ночью, и днём. В тёмное время суток около +15 ˚С. Днём потеплеет до +22 ˚С.

С пятницы, 16 июня, ожидается потепление. В ночное время +15 ˚С. Днём воздух прогреется до +26 ˚С.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Тепло#Дожди
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